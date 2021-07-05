Из Киева в США под видом кухонной доски пытались вывезти уникальную икону. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Происшествия
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Из Киева в США под видом кухонной доски пытались вывезти уникальную икону. Фото

На киевской таможне разоблачили незаконный способ вывоза исторической реликвии. Так, из Днепропетровской области в американский штат Флорида пытались отправить икону XIX века. Для этого ее указали в декларации, как кухонную доску.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Там отметили, что святыня имеет национальное значение и ее необходимо включить в Музейный фонд Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, икону Смоленской Богородицы. Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась кухонная доска. Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем", – рассказали в пресс-службе.

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Икону XIX века выдали за кухонную доску.

Как сообщили на таможне для оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

Эксперты из Национального музея истории Украины отметили, что обнаруженная святыня – икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)".

"Написанная иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской школы, в XIX столетии, и несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины", – отметили на таможне.

Несмотря на повреждения икона имеет большую ценность.

Согласно требованиям, такие артефакты разрешено вывозить только для экспонирования и только после проведения необходимых реставрационных работ.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Святыню изъяты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевской Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов. Они пытались переправить в страны ЕС 30 посылок с историческими артефактами, датируемые И тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси.

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