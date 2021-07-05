Из Киева в США под видом кухонной доски пытались вывезти уникальную икону. Фото

На киевской таможне разоблачили незаконный способ вывоза исторической реликвии. Так, из Днепропетровской области в американский штат Флорида пытались отправить икону XIX века. Для этого ее указали в декларации, как кухонную доску.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Там отметили, что святыня имеет национальное значение и ее необходимо включить в Музейный фонд Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, икону Смоленской Богородицы. Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась кухонная доска. Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем", – рассказали в пресс-службе.

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Как сообщили на таможне для оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

Эксперты из Национального музея истории Украины отметили, что обнаруженная святыня – икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)".

"Написанная иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской школы, в XIX столетии, и несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины", – отметили на таможне.

Согласно требованиям, такие артефакты разрешено вывозить только для экспонирования и только после проведения необходимых реставрационных работ.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Святыню изъяты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевской Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу контрабандистов. Они пытались переправить в страны ЕС 30 посылок с историческими артефактами, датируемые И тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси.