Акции Twitter обвалились после того, как навсегда удалили аккаунт Трампа
Акции Twitter с 9 января упали на 8% до около 48 долларов за каждую после того, как компания решила навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
Об этом следует из данных американской биржи Nasdaq. Еще до блокировки американского политика каждая акция стоила около 51,5 доллара. 11 января стоимость упала на 6%, а с 9 января (когда удалили аккаунт Трампа) на 8%.
"После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", – заявили в Twitter после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседает Конгресс, и прорвались внутрь. Жертвами беспорядков стали пять человек.
После этого конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства.
В Палате представителей от Демократической партии анонсировали готовность подать статью для объявления импичмента Трампу. Документ поддержали 180 человек.
В Республиканской партии также заговорили о том, что нарушения Трампа могут стать причиной для его отстранения от власти.
Пенс предложил альтернативу импичменту – применение 25-й поправки к Конституции США. Она предполагает отстранение президента из-за недееспособности и передачу его полномочий вице-президенту.
Трамп выразил уверенность в том, что Пенс и члены правительства не пойдут на такой шаг..