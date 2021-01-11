Акції Twitter обвалилися після того, як назавжди видалили акаунт Трампа

Акції Twitter із 9 січня впали на 8% до близько 48 доларів за кожну після того, як компанія вирішила назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать дані американської біржі Nasdaq. Ще до блокування американського політика кожна акція коштувала приблизно 51,5 долара. 11 січня вартість впала на 6%, а з 9 січня (коли видалили акаунт Трампа) на 8%.

Акції впали nasdaq.com

"Після ретельної перевірки останніх твітів, відправлених з акаунта Дональда Трампа, і того, як вони сприймаються в Twitter і за його межами, ми назавжди заблокували акаунт через ризик подальшого підбурювання до насильства", – заявили в Twitter після заворушень, які влаштували прихильники Трампа.

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