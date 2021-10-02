ДТЭК присоединился к делегации Украины на всемирной выставке Expo 2020

ДТЭК присоединилась к украинской делегации представителей энергетической отрасли, представляющей достижения и инновации в энергетике на всемирной выставке Expo 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании.

1 октября 2021 в Дубай начинает свою работу EXPO 2020. Всемирная выставка продлиться до 31 марта 2022 года. Впервые Украина участвует в EXPO на наивысшем уровне: представлен собственный павильон, в котором будут демонстрировать мировому сообществу достижения и потенциал Украины. ДТЭК присоединился к украинской делегации представителей энергетической отрасли, которая представит достижения и инновации в энергетике.

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В течение шести месяцев проведения EXPO 2020 запланированы тематические недели, во время которых будут обговариваться самые важные проблемы и возможности их решения в современном мире. Украинский павильон начнёт свою работу с "Энергетической недели". Именно энергетика стала темой первой недели на EXPO 2020, ведь мир находится на пороге масштабных изменений, и без трансформации энергетической отрасли противостоять климатическим вызовам и поддерживать устойчивое развитие экономик невозможно.

"EXPO 2020 – масштабное событие мирового значения, создающее возможности для обмена идеями и формирования видения общего будущего. Сегодня тренд на декарбонизацию экономики не может игнорировать ни одна страна и ни одна компания. Ключевые составляющие процесса декарбонизации энергетической отрасли в Украине - развитие зеленой энергетики, систем накопления энергии, водородные технологии и цифровые сети. Все это требует значительных инвестиций, объединения вокруг стратегических инициатив, международного партнерства" – отметил Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, возглавляющий бизнес-делегацию ДТЭК на ЕХРО 2020.

4 октября, в рамках официальных мероприятий, приуроченных к Национальному дню Украины на EXPO 2020, пройдет торжественное поднятие украинского флага, а также украино-эмиратский бизнес-форум, спикерами которого станут Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК и Эммануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК. Тематические сферы бизнес-форума будут посвящены вопросам энергетики, а также инновациям, что соответствует одной из ключевых подтем EXPO 2020 – стабильному развитию общества.