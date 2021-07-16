ДТЭК перевел три блока Бурштынской ТЭС на внутренний рынок для недопущения отключений, – Саква

Три энергоблока Бурштынской ТЭС по 200 МВт каждый переведены с отдельного энергоострова на работу в энергосистему Украины.

Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Три энергоблока Бурштынской ТЭС каждый мощностью 200 МВт совершенно неожиданно при тотальном коммерческом профиците на РДН переведены с работы Бурштынского острова на работу в материковую часть ОЭС Украины", – сообщил эксперт.

В частности, речь идет об энергоблоках №8, 9 и 12, которые несут нагрузку в ОЭС Украины. По его словам, переориентация блоков выполнена для недопущения дефицита в ОЭС Украины.

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Сама Бурштынская станция работает 9-ю блоками на максимальном режиме.

Напомним, "ДТЭК Энерго" сообщила, что в условиях повышенной нагрузки на энергосистему ТЭС станции работают на максимальной мощности для обеспечения потребностей энергосистемы.

Однако из-за системного кризиса в энергетике, искусственный обвал цен и вымывание оборотных средств трейдерами-спекулянтами, генерирующие компании лишены возможности проводить ремонты и закупать топливо.

6 июля работу прекратила Славянская ТЭС "Донбассэнерго", 7 энергоблоков ТЭС государственной "Центрэнерго" по состоянию на 16 июля отключены из-за отсутствия топлива.