Для деолигархизации нужны судебная реформа и антимонопольные меры, – посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обозначила перечень необходимых Украине реформ, без реализации которых закон про олигархов теряет смысл.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и конечно же, судебная реформа", - написала посол.

Посол Великобритании также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, проголосованного Радой накануне, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

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Напомним, 23 сентября Верховная рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента, потребовали направить проект закона в Венецианскую комиссию, из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.

Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее чем 15 декабря.