День Независимости за 5,5 млрд грн: в Минфине объяснили стоимость

На празднование 30-й годовщины Независимости Украины заложено бюджет в 5,5 миллиардов гривен. В то же время стало известно, что именно на торжества выделили около 100 миллионов в национальной валюте.

Об этом сказано в сообщении Министерства финансов Украины, обнародованном 19 июня. Остальные же средства – около 5,4 млрд гривен – потратят на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры.

Так, мероприятия ко Дню Независимости предусматривают выполнение ряда масштабных проектов. В перечень в частности вошли реновация шести аэропортов в регионах Украины и развитие евроколеи Киев – Львов – Скнилов.

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Средства также заложены на завершение строительства нового комплекса для лечения и диагностики в "Охматдете".

"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование 30 годовщины Независимости Украины будет продолжаться несколько дней. Кроме торжественных мероприятий, оно предусматривает проведение саммита Крымской платформы.