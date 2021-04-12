Дело "Роттердам+" не содержало ни одного доказательства, его должны были закрыть давно, – Наливайченко

Дело "Роттердам+", в котором с самого начала не было ни одного доказательства совершения преступления, тиражировалась исключительно с целью отвести внимание от реальной коррупции в энергетике.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко.

"Это дело ("Роттердам+", - ред.) запускают по кругу только с одной целью - скрыть нынешнюю коррупцию и нынешнюю измену энергетическим национальным интересам на энергетическом рынке Украины. На мой взгляд, путь только один - НАБУ должен прекратить правовой нигилизм и открыть уголовные производства о коррупции нынешних депутатов из энергетического комитета, нынешних чиновников из НКРЭКУ", - заявил Наливайченко.

Нардеп отметил, что в деле "Роттердам+" не было ни одного доказательства причинения ущерба, что подтверждается десятками авторитетных экспертиз и решениями судов.

"У меня огромные подозрения относительно коммерческой заинтересованности НАБУ в этом деле. Потому что доказательств нет, о чем уже неоднократно подтвердили. 10 экспертиз, и международных, и национальных, так же подтвердили, что нет убытков. Но почему-то с точностью до наоборот упорно незаконно восстанавливают эти уголовные производства", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 апреля прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 року. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

К такому же выводу от отсутствии вреда от формулы "Роттердам+" пришла комплексная экспертиза СБУ и Антимонопольный комитет Украины, который проводил собственное независимое расследование.

Однако осенью 2020 года иском Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время восстановлено. Через несколько месяцев оно было повторно закрыто, так как никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.