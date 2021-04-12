Справа "Роттердам+" не містила жодного доказу, її мали закрити давно, – Наливайченко

Cправа "Роттердам+", у якій від самого початку не було жодного доказу вчинення злочину, тиражувалася винятково з метою відвернути увагу від реальної корупції в енергетиці.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Цю справу ("Роттердам+". – Ред.) запускають по колу тільки з однією метою – приховати нинішню корупцію і нинішню зраду енергетичних національних інтересів на енергетичному ринку України. На мій погляд, шлях тільки один – НАБУ має припинити правовий нігілізм і відкрити кримінальні провадження про корупцію нинішніх депутатів з енергетичного комітету, нинішніх чиновників з НКРЕКП", – заявив Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна24".

Нардеп зазначив, що у справі "Роттердам+" не було жодного доказу завдання шкоди, що підтверджується десятками авторитетних експертиз і рішеннями судів.

"У мене величезні підозри щодо комерційної зацікавленості НАБУ в цій справі. Тому що ані доказів немає, що вже неодноразово підтвердили. 10 експертиз, і міжнародних, і національних, так само підтвердили, що немає збитків. Але чомусь із точністю до навпаки вперто незаконно відновлюють ці кримінальні провадження", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 квітня САП вкотре закрило справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Вперше справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку щодо відсутності шкоди від формули "Роттердам+" дійшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Проте восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справу було тимчасово поновлено. Через кілька місяців її було повторно закрито, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність та обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.