Дело "лесника Януковича": пособник взяточников получил 10 лет тюрьмы – ЦПК

Фигурант дела о взятках для "лесника Януковича" Сергей Алексиенко получил 10 лет лишения свободы. С его помощью экс-глава Гослесагентства Виктор Сивец и его жена Марина Журавлева при президентстве Виктора Януковича получили 10,9 млн евро.

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Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК). Кроме того, ВАКС конфисковал 1,44 млн долларов и 1,22 млн евро со швейцарских счетов Журавлевой.

Сивец и его жена получали взятки за продление контрактов на экспорт леса. Деньги переводились при содействии Алексиенко со счетов словацкой, польской и румынской фирм.

Расследование в отношении Сивца и Журавлевой продолжается. Уже известно, что "лесник Януковича" имеет российский паспорт и скрывается на территории РФ.

Виктор Сивец был главой Гослесагентства в 2011-2014 годах. По данным журналистских расследований, именно он обустраивал охотничье хозяйство Януковича в Сухолучье. В благодарность Сивец получил от Януковича разрешение на создание схем заработка в лесной отрасли.

Помимо прочего, лесхозы принуждали к закупкам десятков портретов Януковича у связанных с Сивцом частных фирм. Кроме того, на билбордах Гослесагентства размещалась реклама фирмы Журавлевой, а заработок от рекламы переводился в частную компанию, располагавшуюся в здании самого агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВАКС конфисковал все имущество Януковича в пользу государства. В частности, это резиденция "Межигорье" и гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье.

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