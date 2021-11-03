Маск опубликовал древний китайский стих: в нем нашли "войну" криптовалют

На странице генерального директора Tesla Илона Маска в Twitter появилась загадочная публикация - стихотворение на китайском языке. Пользователи уже провели аналогию между содержанием стиха и событиями в мире криптовалют.

Четверостишие, озаглавленное как "Человечество", появилось в микроблоге миллиардера 2 ноября. Его можно перевести как:

"Стебли бобов поджигают, чтобы сварить бобы,

Бобы в горшке кричат.

Мы рождены от одного и того же корня,

Так почему мы должны так рьяно сжигать друг друга".

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Авторство произведения "Стих семи шагов" приписывается жившему в II-III веках древнекитайскому поэту Цао Чжи, однако опубликовано оно было в 430 году в классическом тексте "Шишо Синью", что переводится с китайского как "Новый рассказ о сказках мира".

В этом коротком четверостишии автор использует образ бобов в качестве аллегории для описания конфликта со своим братом - основателем государства Вэй, императором Цао Пэй. Согласно легенде, Цао Пэй заподозрил Цао Чжи в попытке узурпировать власть и вызвал брата на суд.

Император приказал поэту написать стихотворение, которое бы убедило его в невиновности брата. Сравнение отношений между ними с бобами так тронуло Цао Пэй, что тот пощадил своего брата.

Маск не объяснил, почему он опубликовал это стихотворение, поэтому комментаторам пришлось лишь теряться в догадках. В результате в соцсетях Twitter и Weibo появилась довольно популярная теория.

Она гласит, что гендиректор Tesla таким образом провел аналогию между двумя "шуточными" криптовалютами - Dogecoin, которую поддерживает он сам, и токеном Shiba Inu. В качестве подтверждения, авторы указывают на сходство в звучании слова "бобы" на китайском ("доу") и Doge.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Маск неоднократно подогревал публичный интерес к Dogecoin. Например, в начале мая 2021 года он опубликовал изображение Dogecoin в виде купюры, после чего цена альткоина выросла на 16%.