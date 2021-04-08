Владельцы криптовалют потеряли более $1 млрд за сутки: что произошло

На сделках с биткоином, Ethereum и XRP трейдеры потеряли более $1 млрд за сутки. Крупнейшая ликвидация произошла в паре с биткоином и составила $10 млн.

Об этом сообщает "РБК Крипто" со ссылкой на данные bybt. Больше всего ликвидаций ($613 млн) пришлось на сделки с первой криптовалютой.

Так, 7 апреля цена биткоина падала до $55,6 тыс. Сегодня, 8 апреля, главная криптовалюта оценивается в $56,9 тыс, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Вторым по объему закрытых позиций идет токен XRP. За сутки в паре с ним были принудительно закрыты сделки на $310 млн. Сейчас монета торгуется на уровне $0,94.

Третье место замыкают трейдеры, торговавшие Ethereum, они лишились $283 млн. Он обновил исторический максимум стоимости выше $2,1 тыс., после чего начал дешеветь. Сейчас он стоит $2,018.

Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Технология блокчейн (непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию) ассоциируется у большинства людей с криптовалютами и поэтому имеет репутационные проблемы.