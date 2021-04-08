Власники криптовалют утратили більше ніж $1 млрд за добу: що сталося

На угодах із біткоїном, Ethereum і XRP трейдери втратили понад $1 млрд за добу. Найбільша ліквідація відбулася в парі з біткоїном і становила $10 млн.

Про це повідомляє "РБК Крипто" з посиланням на дані bybt. Найбільше ліквідацій ($613 млн) припало на операції з першою криптовалютою.

Так, 7 квітня ціна біткоїну падала до $55,6 тис. Сьогодні, 8 квітня, головна криптовалюта оцінюється в $56,9 тис, про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Другим за обсягом закритих позицій іде токен XRP. За добу в парі з ним було примусово закрито угоди на $310 млн. Наразі монета торгується на рівні $0,94.

Третє місце замикають трейдери, які торгували Ethereum, вони втратили $283 млн. Він оновив історичний максимум вартості вище ніж $2,1 тис., після чого почав дешевшати. Наразі він коштує $2,018.

Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновники, з яких 652 – зареєстрували криптовалюти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Технологія блокчейн (безперервний послідовний ланцюжок блоків, які містять інформацію) асоціюється у більшості людей із криптовалютами і тому має репутаційні проблеми.