Власники криптовалют утратили більше ніж $1 млрд за добу: що сталося
На угодах із біткоїном, Ethereum і XRP трейдери втратили понад $1 млрд за добу. Найбільша ліквідація відбулася в парі з біткоїном і становила $10 млн.
Про це повідомляє "РБК Крипто" з посиланням на дані bybt. Найбільше ліквідацій ($613 млн) припало на операції з першою криптовалютою.
Так, 7 квітня ціна біткоїну падала до $55,6 тис. Сьогодні, 8 квітня, головна криптовалюта оцінюється в $56,9 тис, про це свідчать дані біржі CoinDesk.
Другим за обсягом закритих позицій іде токен XRP. За добу в парі з ним було примусово закрито угоди на $310 млн. Наразі монета торгується на рівні $0,94.
Третє місце замикають трейдери, які торгували Ethereum, вони втратили $283 млн. Він оновив історичний максимум вартості вище ніж $2,1 тис., після чого почав дешевшати. Наразі він коштує $2,018.
Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновники, з яких 652 – зареєстрували криптовалюти.
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