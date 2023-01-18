Вице-премьер Украины решил получать зарплату в криптовалюте

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров планирует получать зарплату в криптовалюте. Он может стать не только первым чиновником, но и вообще одним из первых пользователей цифровой валюты центрального банка (ЦВЦБ) в Украине – е-гривни.

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Об этом глава Минцифры заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В настоящее время электронная валюта находится на стадии тестирования.

"Две недели назад я видел пилот е-гривни в Украине. Я планирую стать первым тестировщиком электронной гривни и начать получать в ней зарплату", – заявил Федоров, отметив, что его министерство сотрудничает по вопросу ЦВЦБ с компанией Stellar и одним из частных банков.

Он напомнил о том, что после полномасштабного российского вторжения криптовалютные пожертвования позволили Украине обеспечить гуманитарную помощь для пострадавших, а также закупить снаряжение и оснащение для военнослужащих ВСУ.

Министр уверен, что усовершенствование законодательства позволит Украине стать ведущей юрисдикцией мира для оборота криптовалютных активов. В частности, власти планируют заняться налоговой стороной, чтобы обеспечить комплексный подход в отношении легализации цифровых активов.

"Мы не ждем окончания войны. Мы осуществляем цифровую трансформацию уже сейчас", – подчеркнул Михаил Федоров.

Главное о е-гривне

Между ЦВЦБ и криптовалютой в широком смысле этого слова есть как отличия, так и сходства. Например, и первая, и вторая основаны на технологии блокчейн – все операции с такими активами навсегда записываются в цепочку блоков и хранятся на компьютерах-участниках сети. Схожи ЦВЦБ и со стейблкоинами (криптовалютами, курс, которых, как правило, привязан к мировым валютам), поскольку подкреплены валютой страны-эмитента.

Однако, если криптовалютные токены могут быть децентрализованными (управляются сообществом посредством консенсуса) или централизованными (управляются компанией-эмитентом), то функции выпуска и управления ЦВЦБ лежат целиком на Центральном банке страны. Таким образом, е-гривня будет иметь все свойства бумажной.

Внедрение такого инструмента должно способствовать эволюции платежной инфраструктуры в стране, цифровизации ее экономики, распространению и уменьшению стоимости безналичных расчетов, повышению прозрачности расчетов и росту доверия к национальной валюте в целом, утверждают в НБУ. Также е-гривня позволит улучшить ситуацию с экономической безопасностью, монетарным суверенитетом и поможет Нацбанку с поддержкой ценовой и финансовой стабильности внутри страны.

В НБУ еще в 2021 году заявляли, что в качестве пилотного проекта е-гривню испытают на чиновниках – работники Министерства цифровой трансформации могут получать зарплаты в цифровой валюте.

Также OBOZREVATEL сообщал о попытках России избежать международных финансовых санкций при помощи криптовалюты. Москва и Тегеран уже обсуждают создание стейблкоина с курсом, привязанным к стоимости золота – такую монету хотят использовать во внешнеэкономических сделках.

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