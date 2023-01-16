В России заговорили о новом способе избежать санкций при помощи криптовалюты

Россия и Иран обсуждают новый проект, который позволит им как минимум частично избежать международных финансовых санкций. Две страны-аутсайдера собираются создать криптовалюту, которую они смогут использовать для внешнеторговых платежей.

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Тегеран и Москва уже ведут переговоры о разработке криптовалюты, которую они смогут использовать в качестве платежного средства в экспортно-импортных сделках. Об этом российским СМИ сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

Факт таких переговоров, подтвердил член комитета по информационной политике Госдумы РФ Антон Ткачев. По его словам, обсуждаемый криптопроект поможет заменить международную платежную систему SWIFT, от которой после полномасштабного российского вторжения в Украину отключили крупнейшие банки страны-агрессора.

По задумке виртуальный токен будет обеспеченным золотом стейблкоином – криптовалютой с более стабильным курсом. Подобные монеты уже существуют, крупнейшей из них является PAX Gold – его рыночная капитализация оценивается в $509 млн.

Как реализуют соответствующее техническое решение, пока что неизвестно, но в российский закон о цифровых финансовых активах уже предложили внести соответствующие поправки. Поэтому официально подобное сотрудничество планируют обсуждать после доработки законодательства.

Токен может заработать уже до конца 2023 года – на базе особой экономической зоны, которую планируют создать в российской Астрахани. В этом городе уже начали принимать грузоперевозки из Ирана.

Стоит отметить, что прежде Центробанк РФ выступал против использования криптовалют в качестве расчетного средства внутри страны, но поддержал применение ее во внешнеэкономических сделках. Власти Ирана уже ратифицировали закон о торговых операциях с криптовалютами, разрешив бизнесу оплачивать импорт цифровыми активами.

Впрочем, как уже сообщал OBOZREVATEL, эксперты не верят в то, что криптовалюты позволят режиму диктатора Владимира Путина полностью избежать последствий санкций. Они считают, что экономика РФ слишком сильно укоренилась в мировой финансовой системе.

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