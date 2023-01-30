В США создали "криптоатом": биткоин-ферму подключили к АЭС

В США собираются запустить центр майнинга биткоина на базе частной ядерной станции. Криптоферма появится на северо-востоке штата Пенсильвания, но станет уже не первой в своем роде в стране.

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Как сообщил независимый производитель электроэнергии Talen Energy, проектом стоимостью $400 млн занималась его дочерняя компания Cumulus Data. Майнинг-центр площадью 300 тыс. кв. футов (почти 28 тыс. кв.м) и мощностью 48 МВт подключат напрямую к АЭС “Саскуэханна".

Это обеспечит криптоферму “чистой" электроэнергией в полном объеме. Кроме майнинга, в строящемся дата-центре появится и объект, ориентированный на облачные вычисления.

По словам гендиректора Cumulus Data и Talen Energy Алекса Эрнандеса, объект запустится и будет готов принимать первых клиентов уже до конца 2023 года. “Мы с нетерпением ждем выполнения нашей миссии по решению энергетической “трилеммы", которую мы видим в быстро растущем спросе потребителей на экологически чистую, недорогую и надежную электроэнергию", – говорит Эрнандес.

Также ранее он отмечал, что “экологически чистые" биткоины, добываемые в создаваемом дата-центре, будут соответствовать всем природоохранным нормативам и требованиям регуляторов США.

АЭС “Саскуэханна" имеет два блока, которые были запущены в 1983 и 1985 годах соответственно. Каждый из них имеет чистую генерирующую мощность 1257 МВт.

В дальнейшем в рамках проекта Nautilus Cryptomine на базе АЭС “Саскуэханна" планируют запустить еще два майнинговых объекта совокупной мощностью 475 МВт. Впервые о планах создать дата-центр на базе этой АЭС стало известно в августе 2021 года. Реализовать проект Talen Energy помогала компания по добыче криптовалюты TeraWulf.

Стоит отметить, что сотрудничество с АЭС является полезным не только для майнеров (атомная энергетика является стабильным источником недорогой электроэнергии), но и для энергетической отрасли. Компании, добывающие криптовалюту – благодарные клиенты, обеспечивающие работу мелких частных станций во многих штатах Америки. Например, после того, как из-за обвала крипторынка закрылась одноблочная АЭС в Три-Майл-Айленде (Пенсильвания), власти штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Иллинойс были вынуждены спасать другие небольшие станции за счет средств налогоплательщиков.

Также OBOZREVATEL сообщал, что американские криптокомпании играют роль “энергетического" буфера. Во времена перенапряжения энергосистемы (например, во время снегопадов или экстремально высоких температур) они отключают свои майнинг-фермы, высвобождая огромные объемы электроэнергии.

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