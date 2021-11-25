В сети сожгли Ethereum на $4,5 млрд: какое будущее ждет криптовалюту

Блокчейн Ethereum продолжает активно сжигать вторую криптовалюту. С момента обновления London, которое было выпущено 5 августа, уже сожжено больше миллиона токенов "эфира" (ETH) совокупной стоимостью свыше $4,5 млрд. В таких темпах весной 2022 года эта монета станет дефляционной, что приведет к скачку ее курса.

Согласно данным проекта Ultrasound, мониторящего скорость сжигания ETH, по состоянию на 25 ноября с момента обновления (то есть, за 111 дней) было уничтожено 1 012 990 монет. По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, это составляет $4,52 млрд.

Таким образом, в среднем, каждую минуту сжигается по 6,27 ETH, а коэффициент сжигания составляет 0,62. Больше всего токенов было сожжено в результате:

сделок на NFT-маркетплейсе OpenSea (111 тыс. ETH);;

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переводов в сети Tether (98,7 тыс. ETH);

операций на криптобирже Uniswap V2 (94,1 тыс. ETH);

транзакций со стейблкоином USDT (54,8 тыс. ETH);

операций на криптобирже Uniswap V3 (34 тыс. ETH).

В 2022 году в протоколе Ethereum запланирован переход с модели Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Это событие получило название The Merge ("Слияние").

Основная разница между двумя моделями заключается в том, что при PoW новые токены добываются путем вычислений, а при PoS вознаграждение поступает за хранение монет. При этом первая является более энергоемкой и, соответственно, наносящей больше урона экологии.

На этом фоне и при высоких комиссиях (часть которых после апгрейда сети теперь сжигается) не за горами дефляция "эфира" – то есть, производить его будут меньше, чем сжигать. Согласно прогнозу Ultrasound, количество токенов, находящихся в обращении, начнет снижаться в конце марта или начале апреля 2022 года.

Если коэффициент сжигания останется на нынешнем уровне, то к концу 2024 года количество находящихся в обращении токенов снизится с 118,4 млн до 116,1 млн ETH. На фоне сокращения оборота стоимость альткоина может устремиться вверх.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук назвал Ethereum одним из самых перспективных альткоинов 2022 года. Он отметил, что темпы роста этой криптовалюты могут быть даже выше, чем у биткоина.