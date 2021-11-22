Это антиутопия: криптомиллиардер разнес Ethereum в пух и прах

Генеральный директор сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу жестко раскритиковал криптовалюту Ethereum из-за того, как изменился ее блокчейн. Он недоволен высокими комиссиями за транзакции, что не позволяет новичкам ею пользоваться.

В своем Twitter он назвал главной проблемой блокчейна второй криптовалюты "дилемму основателей". Чжу считает, что те "уже слишком богаты, чтобы помнить, чем изначально собирались заниматься".

"Да, я отказался от Ethereum, несмотря на то, что поддерживал его в прошлом. Да, Ethereum отказался от своих пользователей, несмотря на то, что поддерживал их в прошлом. Идея сидеть и наяривать на сжигание, выдумывая тесты на чистоту, тогда как позволить себе эту цепочку могут ноль новичков, ужасна", – пожаловался директор хедж-фонда.

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Он пишет, что, пользователи системы очень недовольны. По словам Чжу, сначала им "пообещали видение будущего, потом сказали платить по $100–1000 за транзакцию, после чего рассказывали сказки, что надо было быть умнее и покупать ETH по $10".

В следующих твитах Чжу признался, что погорячился и назвал "отказ" неправильно подобранным словом. По его словам, над вопросом масштабирования второго уровня работают отличные команды.

"Я бы хотел увидеть "дорожную карту" eth1x (первой итерации сети. – Ред.) и обновления, сосредоточенные на пользователях, а не обогащении владельцев", – пишет он. Глава 3AC напомнил, что покупка доменного имени в системе Ethereum Name Service стоит $2 тыс., развертывание контрактов $1 тыс., а отправка токена - $5.

"Это антиутопия и к ней следует относиться именно так, а не праздновать сжигание комиссионных. Это менталитет рантье, который я считаю опасным", – добавил он.

Официально состояние Су Чжу остается неизвестным – инвестор неоднократно отказывался озвучить эту цифру и советовал другим криптомагнатам этого не делать. Однако неофициально 34-летний мужчина считается одним из крупнейших держателей криптовалюты в мире, а его капитал оценивается в миллиарды долларов.

В своем Twitter он пишет, что инвестирует в токен Avalanche (AVAX), который называют "убийцей Ethereum" – по состоянию на 22 ноября один токен стоит $134,5. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, курс Ethereum при этом составляет $4188.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и гендиректор телеканала Real Vision Рауль Пал предсказал рост "эфира" к началу 2022 года на 300%.