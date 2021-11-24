Можно заработать больше, чем на биткоине: что будет с криптовалютами через год

Курс биткоина в 2022 году может увеличиться с 56,2 тыс. до 86 тыс. долларов. Однако после значительного роста ожидается стабилизация около отметок в 41-62 тыс. долларов. При этом быстрее первой криптовалюты вероятно будет расти Ethereum, на нем удастся заработать больше, чем на биткоине.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. В целом прогнозы по биткоину на 2022 год оптимистичные. Скорее всего курс будет находиться в диапазоне 41-62 тыс. долларов.

"Более высокие ценовые уровни очень вероятны к достижению – это и отметка в 72 тыс., и 86 тыс. долларов за монету, но после скачка цены к таким уровням ждем фиксацию прибыли и откат цены вниз в диапазон 41-62 тыс. долларов", – отмечает эксперт.

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Прибыль по сделкам с биткоином будут выводить в другие криптовалютные проекты. Среди факторов влияния на биткоин основной – это регулирование сектора в целом по миру.

Самые перспективные криптовалюты 2022 года – это те, которые будут лидировать в списке по капитализации. "Мы сейчас говорим о прогнозах для той части населения, кто хочет получить универсальный инвестиционный секрет по крипторынку. Так вот лидерство в списке по капитализации – это повод купить ту или иную валюту", – поясняет Ковальчек.

Сейчас это Ethereum, Litecoin, Ripple, Solana, Cardano, Polkadot, Dogecoin. Уследить за спекулятивными настроениями на рынке на протяжении всего года сложно, а вот купить и заработать на росте цены будет проще, если вкладываться в общепризнанные криптовалюты.

Более быстрые темпы роста, чем у биткоин могут быть у Ethereum, так как эта валюта активно укрепляла свои позиции на рынке в течение последних двух лет за счет потенциала развития. Интерес к Ethereum сегодня подогрет запуском Ethereum 2.0, завершить который планируется к концу этого года.

Отметим, стоимость биткоина может значительно меняться в любую из сторон. При этом в Украине он не признан платежным средством, а гарантировать, что его стоимость не будет падать, никто не может. Любой инвестор, который принимает решение купить криптовалюту, берет на себя риски потерять часть средств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай ввел запрет на все операции с криптовалютой, признав незаконными все транзакции, связанные с криптоактивами. Это привело к существенному снижению курсов ряда криптовалют.