В Morgan Stanley назвали причину не бояться обвала биткоина на 50%

Падение курса биткоина на 50% не должно удивлять участников криптовалютного рынка, поскольку в истории это уже случалось и прежде. А с момента своего появления в 2009 году первая криптовалюта пережила 15 "медвежьих" циклов.

Об этом, как сообщает CoinDesk, говорится в докладе главы отдела исследований криптовалюты банковского конгломерата Morgan Stanley Шины Шах. По ее словам, справедливую стоимость криптовалют оценить сложно из-за спекулятивного характера торговли.

Шах допускает дальнейшее ослабление рынка, если курс биткоина опустится ниже $28 тыс. – уровня минимумов в 2021 году. Но если монета поднимется выше $45 тыс., нисходящий тренд может измениться, поэтому аналитик рекомендует отслеживать именно этот уровень.

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В докладе Morgan Stanley упоминаются 15 "медвежьих" рынков, которые уже пережил биткоин. Поэтому двукратная коррекция, продолжающаяся с ноября-2021, когда первая криптовалюта обновила свой исторический максимум, находится в пределах происходившего прежде.

Оценить Bitcoin со стороны фундаментальных показателей, а не в качестве спекулятивного актива, сложно, отмечает аналитик. Во всяком случае, пока эта криптовалюта не получит широкое применение для транзакций за товары и услуги.

Напоследок Шина Шах рекомендует следить за новостями насчет регулирования криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и стейблкоинов. Именно в этих областях в первом полугодии 2022-го ожидаются самые крупные перемены.

Резкий спад на рынке криптоактивов с последующим застоем и без восстановления в течение длительного периода называют криптовалютной зимой. В истории криптографии такое уже случалось.

В конце 2017 года курс биткоина обрушился с $20 тыс. более чем на 80% и до декабря-2018 держался на уровне $3,1 тыс. Восстановиться актив смог только с достижением своего нового максимума в конце 2020-го.

Также OBOZREVATEL сообщал о трех сценариях дальнейшего движения курса биткоина. Эксперты расходятся во мнении – одни говорят, что первая криптовалюта может упасть еще ниже, а другие – что вырасти до $200 тыс.