Какой в нем смысл: миллиардер назвал главный недостаток биткоина

Несмотря на то, что рынок криптовалют существует уже больше десяти лет, на их счет у инвесторов до сих пор нет общего мнения. Одним из сомневающихся все еще остается индийский миллиардер Нихил Камат – он считает недостатком биткоина то, что он не гарантируется властями.

Соучредитель брокерской компании Zerodha в своем Twitter заявил, что не понимает ценности криптовалюты. Камат фактически назвал стейблкоины более предпочтительными для инвестиций.

"Проблема с биткоинами в том, что это 1000 разных, но похожих монет. Если валюту может создать любой человек, то какой в ней смысл? Если бы 100 лет назад 20 из 100 моих соседей запустили свою собственную валюту, я бы предпочел ту, у которой больше всего "мускулов". То есть, (созданную. – Ред.) правительством", – пишет Камат.

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16 ноября стоимость первой криптовалюты резко снизилась, упав ниже психологической отметки в $60 тыс. По данным криптобиржи WhiteBIT, после этого курс скорректировался до уровня $60,4 тыс.

Братья Нихил и Нитин Камат основали дисконтную брокерскую компанию Zerodha в 2010 году. Сейчас она обслуживает 5 миллионов клиентов, что делает ее крупнейшей в стране.

Кроме того, через свой венчурный фонд Rainmatter они занимаются инвестициями в финтех-компании и предприятия, которые способствуют расширению доступа к финансовым услугам. По данным Forbes братья Каматы совместно занимают 86 место в рейтинге самых богатых людей Индии – их капитал оценивается в $2,59 млрд.

Стоит отметить, что мнение насчет криптоинвестиций в среде миллиардеров нельзя назвать однозначным. Например, Нихила Камата может поддержать один из богатейших людей Египта Нагиб Савирис. Он считает инвестиции в эту область рисковыми, поскольку она слишком сильно зависит от внешних обстоятельств, а криптокошельки могут взломать.

В то же время основатель американской инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи открыто призывает покупать биткоины. Он уверен, что к концу 2024 года или середине 2025 года курс первой криптовалюты достигнет отметки в $500 тыс.

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