Владельцев биткоина хотят штрафовать и сажать в тюрьму: в Индии готовят новые правила

Индия предложит закон, запрещающий криптовалюты. Штрафовать будут всех, кто торгует в стране или даже владеет такими цифровыми активами. Данный законопроект – одна из самых строгих в мире политик в отношении криптовалют, она предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, добычу, торговлю и передачу активов.

Об этом сообщает Reuters. Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.

Если запрет станет законом, Индия будет первой крупной страной, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. При этом в Индии объемы транзакций растут, и теперь 8 млн инвесторов владеют криптоинвестициями в размере 100 млрд рупий ($1,4 млрд).

Отмечается, что количество регистраций пользователей и приток денег на местной криптобирже Bitbns увеличилось в 30 раз по сравнению с 2020 годом. Unocoin, одна из старейших бирж Индии, добавила 20 000 пользователей в январе и феврале, несмотря на опасения по поводу запрета.

Напомним, в Нацбанке Украины заявили, что легализация криптовалют определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Бизнес сможет работать официально и защитить собственные виртуальные активы от злоупотреблений или мошенничества.

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