Украинцы смогут рассчитаться биткоинами в магазине: банки ждут решения НБУ

Украинские банки начнут сотрудничать с криптовалютными биржами, как только это разрешит Национальный банк (НБУ). В результате в нашей стране резко вырастет количество "белых" операций с "криптой". Это позволит украинцам тратить цифровые активы, в т.ч. биткоины и другие криптовалюты, на оплату товаров и услуг.

Такую возможность открыл недавно принятый закон "О виртуальных активах", заявила вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова в интервью "Минфин". По ее словам, уже в конце лета 2021 года Visa работала с 54 криптокомпаниями в тех странах, где это разрешено законодательно.

"В Украине подписали закон, и мы планируем зайти в страну со всеми технологиями по теме "крипты". Когда Нацбанк даст "зеленый свет", у основных игроков появится возможность войти в Украину, а у банков – широко работать с криптовалютами... Наверное, все основные банки начнут так или иначе сотрудничать с криптобиржами", – рассказала Платонова.

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По ее словам, ожидается "геометрический рост" количества операций с криптовалютой. При этом представительница Visa сомневается, что криптовалюта станет массовым средством платежа, "потому что это не очень ликвидный актив". Платонова считает, что альтернативой может стать государственная цифровая валюта – е-гривня.

Е-гривня – это электронная форма украинской нацвалюты, которую разрабатывает НБУ. Эта форма гривни будет использовать технологию блокчейна, однако этот факт не делает е-гривню криптовалютой. В Национальном банке считают, что в будущем цифровая гривня сможет составить конкуренцию существующим средствам и инструментам розничных платежей – наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

Напомним, легализацию рынка виртуальных активов в (в том числе криптовалют) в Украине предусматривает законопроект № 3637, который в Верховной Раде одобрили 8 сентября. Документ приняли во втором чтении и в целом, он направлен на подпись к президенту.

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