"Тренд на падение приостановится": эксперт спрогнозировал подорожание биткоина

Стоимость биткоина до конца недели будет колебаться в рамках $34,8-41,3 тыс. Как объясняет главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, тренд на падение курса приостановится.

"Технические уровни обусловлены поддержкой в последнюю неделю января и сопротивлением, которое было обрисовано с 7 января. Тренд на падение приостановится. Причина умеренного оптимизма по стоимости первой криптовалюты в том, что рынок должен немного отстояться после очередного обновления минимальных значений", – рассказал Ковальчук для OBOZREVATEL.

Эксперт говорит: рыночные законы таковы, что сейчас покупателям будут показывать покупки, а продавцам будут показывать настрой спуститься к меньшим значениям. Ковальчук отмечает, что это стандартная тактика поведения на финрынках, при которой набирают позиции как частные инвесторы, так и институциональные.

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"Тут же будут установлены и стоп ордера, за которыми позже сходят крупные участники торгов. Среди новостей, которые мы считаем важными, до сих пор лидируют вербальные драйверы, вопросы регулирования крипторынка в мире, инфляционные опасения, решения по монетарной политике со стороны США и других финансовых регуляторов и политические триггеры", – указал специалист.

По его словам, особые всплески волатильности торгов ожидаются в пятницу, 4 февраля, когда в США опубликуют данные об изменении количества занятого населения в несельскохозяйственном секторе за январь 2022-го. "Статистика из США, как конкретный по времени публикации фактор, всегда учитывается участниками рынка криптовалют", – объяснил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

По состоянию на 12:27 (3 февраля) биткоин стоит $36,3 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk. За сутки курс обвалился на 5,46%.

У экспертов разные прогнозы по поводу стоимости главного криптоактива в 2022 году. Как сообщает издание Рromptnews, курс биткоина может увеличиться до почти $200 тыс. Такие прогнозы озвучил ряд ведущих криптовалютных аналитиков.

Достигнув нового максимума в 2021 году, биткоин восстанавливается после худшего месяца с мая. Брок Пирс и Том Ли, соучредители Fundstrat Global Advisors, считают, что в 2022 году биткоин достигнет невиданных ранее отметок.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Индия решила присоединиться к списку стран, которые выпустят цифровую валюту центрального банка (CBDC). Государственная криптовалюта – цифровая рупия – появится уже до конца текущего финансового года, а на другие криптовалюты, в частности биткоин и Ethereum, наложат налог.