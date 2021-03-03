Илон Маск заявил о создании нового города

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что создаст новый город в штате Техас. Его назовут Звездная база.

Об этом он сообщил в своем Twitter. "Создаю город Старбэйз, Техас", –написал он.

Маск рассказал, что по площади город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Предприниматель отметил, что в Старбэйзе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "doge".

Миллиардер переехал из Калифорнии в Техас в конце 2020-го. По его словам, многие компании перенесли свою деятельность из Калифорнии в другие штаты, и теперь сам он намерен наращивать производство в Техасе. В штате строится новый завод Tesla.

Напомним, в конце февраля Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире после того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6%. Бизнесмен потерял $15,2 миллиарда из собственного капитала.

В Украине в 2022 году должен появиться спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Услугу предзаказа можно оформить за $99.

Как сообщал OBOZREVATEL: