Майнинг под угрозой: главный принцип биткоина хотят изменить

Сообщество первой криптовалюты Bitcoin может столкнуться с новой волной давления. Крупные экологические организации и миллиардер инициировали новую международную кампанию – они требуют отменить майнинг.

Как сообщает Bloomberg, кампания "Измени код, а не климат" начнется в апреле. Инициировавшие ее активисты движений Greenpeace и Environmental Working Group будут добиваться, чтобы биткоин перешел с модели Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).

Принципиальное отличие между этими процессами заключается в том, что при PoS вознаграждение поступает за хранение монет (стейкинг), а при PoW новые токены добываются путем вычислений (майнинг). Экоактивисты утверждают, что последний метод наносит больше ущерба окружающей среде, но переход на PoS снизит энергопотребление и углеродный след сети на 99%.

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После того, как Китай запретил деятельность, связанную с криптовалютами, многие майнинговые компании переехали в США. Поэтому изначально активисты хотят привлечь внимание американцев к этой проблеме.

"Если бы я переживал о биткоине как о конкуренте, то лучшее, что я мог бы сделать, – это позволить ему и дальше идти этой дорогой. Просто это неустойчивый путь", – говорит создатель токена XRP и владелец капитала в $4,8 млрд Крис Ларсен. Он уже выделил на кампанию $5 млн.

Ларсен считает, что проблему высокого энергопотребления сетью первой криптовалюты можно решить, изменив ее код. Это можно сделать без разветвления блокчейна (софт-форк) или с отделением части сообщества, которое перейдет на Proof-of-Stake.

Ранее перейти на PoS решило сообщество Ethereum. Но это сложно технологически – разработчики "эфира" годами создавали и тестировали необходимый код.

Объявленная инициатива преуспеет, если ее поддержат 50 ключевых майнеров, криптобирж и основных разработчиков биткоина. Но многие аналитики относятся к этой идее скептически.

Например, эксперты WhiteBIT называют модель PoS более защищенной перед угрозой Атаки 51 или коррупционного поведения на блокчейне. Поэтому в глобальном смысле переход на PoS с целью защиты окружающей среды вряд ли реализуем в ближайшее десятилетие.

"Я оцениваю вероятность того, что Bitcoin когда-нибудь перейдет на PoS, в 0%. У биткойнеров нет желания отказываться от безопасного протокола, делая такой шаг", – добавляет один из ведущих мировых экспертов по биткоин-майнингу Крис Бендиксен.

Ларсен же отмечает, что майнинг был прописан еще "отцом" биткоина Сатоши Накамото, поэтому это один из главных постулатов для сообщества сети. Но не для участников традиционного финансового рынка – они вливают в криптовалюту огромные объемы ликвидности, поэтому в силах повлиять на такие основополагающие вопросы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, хотя биткоин часто критикуют из-за высокозатратной технологии майнинга, по углеродному следу этот процесс уступает авиации, использованию кондиционеров и многим другим "загрязнителям". В целом все майнеры потребляют лишь 0,05% от общего объема электроэнергии в мире.