Создатель любимой криптовалюты Маска просит перестать ему писать и ругаться

Сооснователь криптовалюты-мема Dogecoin Билли Маркус просит сообщество другого "собачьего" токена Shiba Inu (SHIB) прекратить ему писать. По этой причине ему даже пришлось удалить со своего сайта контактную форму.

"Я не имею ничего общего с проектом SHIB. Я создал Dogecoin 8 лет назад, но (сейчас. – Ред.) почти никак с ним не связан. Я удалил контактную форму со своего веб-сайта, так как меня заспамими представители сообщества SHIB, которые ругались на меня из-за своего токена. Не делайте этого", – написал 38-летний Маркус в Twitter.

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С начала 2021 года курс Shiba Inu взлетел в тысячи раз, что сделало первых его владельцев очень богатыми. Сейчас токен торгуется на уровне $0.00005179, а его рыночная капитализация составляет $28,5 млрд. Однако публикация Билли Маркуса может быть связана с падением курса Shiba Inu в последнее время.

К тому же в Twitter он подписан как Шибетоши Накамото, что может натолкнуть на его связь со второй "собачьей" криптовалютой. Но на самом деле имя стало производным от породы собак шиба ину и имени создателя биткиона Сатоши Накамото.

Насколько известно, сам Маркус не получил особой выгоды от создания Dogecoin в 2013 году, несмотря на то, что эта криптовалюта входит в топ-10 по капитализации. В феврале 2021 года программист признался, что из-за безработицы и финансовых проблем он еще в 2015 году был вынужден продать свою долю токенов и купить подержанный автомобиль Honda Civic.

Порвал связи с мемной криптовалютой и другой ее сооснователь – австралийский программист Джексон Палмер. Более того, он заявил, что криптоотрасль находится под контролем "мощного картеля" богачей, единственная цель которых – получать деньги за счет наивных и отчаявшихся в финансовом плане людей.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, токен DOGE считается "самой любимой криптовалютой" американского миллиардера Илон Маск. А его заявления неоднократно давали толчок ее курсу.

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