Соблюдала все меры защиты: у 84-летней бабушки украли криптовалюту на $800 тыс.

Пожилая американка вложила все свои накопления за жизнь – около $800 тыс. – в криптовалюту, но из-за хакерской атаки лишилась абсолютно всего. Женщина не понимает, как это произошло, ведь она соблюдала все рекомендуемые меры предосторожности.

84-летняя Алекс Анлян из штата Флорида решила купить криптовалюту, чтобы помочь своей семье, сообщает CBS12. Но некоторое время назад ей с неизвестного номера позвонил мужчина и сказал, что на ее счету криптобиржи Coinbase нет средств.

"Мы выяснили, что все деньги действительно вывели тысячами транзакций по $98,50", – говорит жертва взлома. Нанесенный ей ущерб Алекс оценивает в $800 тыс.

Журналисты допускают, что звонивший ей мужчина мог быть тем самым мошенником. Якобы он обманом выманил у своей жертвы конфиденциальные данные ее учетной записи.

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"Я соблюдала все меры безопасности, которые указали в Coinbase. В том числе и двухфакторную защиту", – жалуется Алекс.

Женщина говорит, что, выполняя все рекомендации по криптобезопасности, считала себя и свои инвестиции полностью защищенными, но теперь она оказалась в очень сложной ситуации. "Это случилось так быстро и легко", – отмечает Алекс.

Она сообщила полиции, что стала жертвой кибермошенников, но признается – чувства, будто это к чему-либо приведет, у нее нет. Как правило, украденную криптовалюту отследить практически невозможно.

"Я подала заявления в полицию и ФБР. Людям старшего возраста трудно понять этот мир невидимого ... Мы живем в ненадежном, небезопасном мире, который очень пугает – в особенности пожилых", – отмечает американка.

С тех пор криптобиржа закрыла ее аккаунт в целях безопасности. Однако случившееся журналистам в Coinbase никак комментировать не стали.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, за последние 10 лет из-за различных аферистов и хакеров криптоиндустрия потеряла токенов на более $12 млрд. В результате некоторых схем были украдены миллиарды долларов.

А в ноябре полиция Канады сообщила о крупнейшей кражей криптовалюты у одного человека в истории страны. Молодой аферист заполучил доступ к криптовалютным счетам американца и опустошил их на $36 млн.