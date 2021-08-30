Сколько будет стоить биткоин: аналитики рассказали, стоит ли ждать кратного роста

Биткоин уже пятую неделю к ряду завершает ростом. Сейчас курс уперся в отметку $48-50 тысяч. Вскоре стоимость первой криптовалюты может снизиться до $47 тыс., однако у монеты остается перспектива роста до $60 тыс.

Об этом рассказал CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов, сообщает "РБК-Крипто". "Первая криптовалюта пытается подойти к уровню $50 тыс. и даже преодолеть его, мы наблюдаем локальную коррекцию и боковое движение. Общая динамика рынка сейчас достаточно слабая", – объясняет специалист.

При этом на неделе ожидается высокая волатильность, а биткоин будет находиться в диапазоне $44-50 тысяч, говорит старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Эксперт отметил, что криптовалюта может предпринять попытку подняться выше $50 тыс., однако у монеты вряд ли это получится в ближайшее время.

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На данный момент биткоин стоит $48,0 тыс., об этом свидетельствуют данные СoinDesk. За сутки стоимость криптоактива снизилась на 1.18%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина уже в 2021 году может вырасти до $100 тыс. При этом в долгосрочной перспективе стоимость первой криптовалюты может составить $500 тыс.