Шуточная криптовалюта подорожала на 110 000% и принесла инвестору $8,8 млн

Внимание инвесторов постоянно привлекают новые криптовалюты, которые взлетают в цене и приносят своим держателям колоссальные доходы. Так случилось и с токеном Saitama Inu (SAITAMA) – после роста цены в 1100 раз его продажа позволила неизвестному инвестору заработать $8,8 млн.

Пользователь был одним из первых инвесторов Saitama Inu – 4 июня он приобрел свыше 200 трлн токенов, которые были выпущены всего за несколько дней до этого. В целом объем его инвестиций составил примерно $8 тыс. в криптовалюте Ethereum.

18 ноября инвестор распродал остатки своих запасов монеты – 196,1 трлн токенов. За полгода с момента покупки курс криптовалюты взлетел на 110 000%. Соответственно сумма продажи составила $8,8 млн.

Видео дня

В то же время, продажа такого большого количества токенов обрушила курс Saitama Inu. Согласно данным Coinmarketcap, всего за час стоимость токена снизилась с $0,000000080 до $0,000000025 за монету, но позже скорректировалась до $0.000000059.

Судя по выпискам из его криптокошелька, неизвестный инвестор держит и другой известный "мемный" токен. Так, на его счету хранится монет Floki Inu на $3,6 млн.

Saitama Inu – это токен-мем, созданный 31 мая 2021 года на блокчейне Ethereum. Как говорится в "белой книге" криптовалюты, это еще один представитель "собачьих токенов".

"Наш бренд и символическое название были вдохновлены легендой о таинственной "собаке-призраке", которая бродит по горам в японском районе Сайтама. В течение веков ее неоднократно замечали. А храм Мицумине в Титибу посвящен волкоподобному зверю, который почитается как страж от несчастий", – пишут создатели монеты.

Одной из ее особенностей является то, что 2% от каждой транзакции распределяется между держателями альткоина, и еще 2% сжигается для уменьшения количества токенов в обращении. Создатели монеты уверяют, что ее держат уже более 40 тыс. человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о взлете курса и другой "собачьей" криптовалюты. Спустя всего несколько суток после своего появления в ноябре 2021 года, монета HUSKYX подорожала более чем на 45 000%.