Сеть ресторанов увеличила прибыль на 460% благодаря биткоину

Канадской сети ресторанов ближневосточной кухни Tahinis удалось значительно приумножить свой доход, но не за счет выгодных предложений для клиентов или вкусных обедов, а благодаря вложению средств в биткоин. Первая криптовалюта увеличила прибыль сети почти впятеро.

Издание Business Insider называет Tahinis первой в мире сетью ресторанов, вложившей 100% своих денежных резервов в криптовалюту. Ее владельцы, братья Али и Омар Хамам, называют рост биткоина ключевым фактором, способствовавшим их расширению вопреки пандемии COVID-19 и стремительной инфляции.

Впервые в криптовалюту компания вложила деньги в августе 2020 года. Тогда биткоин торговался на уровне $11-12 тыс. С тех пор, по данным криптовалютной биржи WhiteBIT, курс первой криптовалюты вырос до $55,8 тыс.

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"На сегодняшний день у нас 460% от наших первоначальных инвестиций, и на достигнутом мы не остановимся. Мы продолжим переводить прибыль в биткоины ... Для нас это сродни ритуалу", – говорит Али Хамам.

Любопытно, что сам мужчина называет своим кумиром инвестора Уоррена Баффетта, известного своими криптоскептическими взглядами. О биткоине он тоже довольно нелестно отзывался – Баффет называл первую криптовалюту "крысиным ядом в квадрате".

Tahinis следуют так называемой "стандартной биткоин-стратегии": несколько месяцев они копят оборотный капитал в наличных, а потом переводят прибыль в биткоины. Сколько токенов таким образом им уже удалось накопить, в компании не уточнили, но сказали, за последний год оборот сети перешагнул через отметку в $8 млн.

До конца 2021 года компания собирается открыть свой девятый ресторан, но в 2022-м планирует расшириться сразу до 29 точек. В каждом ресторане установлены биткоин-банкоматы – машины для пополнения или снятия средств с криптокошелька.

"Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – обесценивание доллара. Центральные банки скажут вам, что инфляция составляет всего 5%. Но на самом деле это зависит от того, что вы хотите купить. Птица подорожала на 45%, говядина – на 25%, импортные товары и специи – на 65%, масла – на 110%. Так что было разумно вложить наши деньги в биткоин – он обгонит любые темпы инфляции в ближайшее десятилетие", – добавил Али Хамам.

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