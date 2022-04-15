Россию загоняют в угол: Япония усилила "криптовалютные" санкции

Япония усилила запрет для криптовалютных компаний на осуществление транзакций россиян, попавших под санкции. Таким образом Токио устранит лазейку, которая могла позволить ответственным за войну избежать наказания при помощи криптовалюты.

Соответствующие поправки в закон об иностранной валюте и внешней торговле внесли депутаты нижней палаты парламента. Заседание состоялось 14 апреля и транслировалось на сайте палаты представителей.

Теперь местным криптовалютным компаниям запретили работать с россиянами, в отношении которых действуют ограничения. За несколько дней до этого Токио наложил санкции на 398 представителей страны-агрессора и 28 российских компаний. Таким образом, "черный список" вырос до примерно 550 человек и 40 организаций.

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В марте японские власти уже запретили местным компаниям, которые получили лицензию для осуществления операций с криптовалютой, обрабатывать транзакции пользователей из санкционного списка. Новое решение парламента позволит применять меры в отношении компаний, нарушающих предписание.

Стоит отметить, что не только японские криптобиржи вводят ограничения в отношении россиян. Например, на крупнейшей европейской площадке WhiteBIT запретили регистрацию новых пользователей из РФ и убрали торговые пары с рублем. Кроме того, усилиями компании было собрано более 96 млн грн на помощь Вооруженным силам Украины и гуманитарную помощь гражданам страны, пострадавшим от войны.

Ранее японские депутаты лишили Россию статуса самой благоприятствуемой страны в торговле. Это приведет к повышению пошлин на товары из РФ: на импорт древесины – с 4,8 до 8%, лосося и икры – с 3,5 до 5%, краба — с 4 до 6%. Новые пошлины будут действовать временно – как как минимум до апреля следующего года.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, чтобы помешать России наращивать военный потенциал, Япония запретила экспортировать в РФ более 300 наименований товаров и технологий. Кроме того, Токио присоединился к другому санкционному пакету США и Евросоюза, запретив закупку российского угля и водки.