Япония ввела новый пакет санкций против РФ из-за войны в Украине

Правительство Японии решило заморозить активы крупнейших банков РФ – Сбербанка и Альфа-Банка. Также санкции ввели против 28 российских компаний и 398 представителей страны-агрессора.

Меры были приняты на основании Закона об иностранной валюте и внешней торговле из-за развязанной россиянами войны против Украины. Об этом информирует сайт японского Министерства иностранных дел.

"Принимая во внимание нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины, Кабинет министров одобрил санкции против РФ, исходя из содержания мер, предпринятых крупными странами для содействия международным усилиям по достижению мира, направленным на решение этой проблемы", – говорится в сообщении.

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Так, под санкции попали депутаты нелегитимной Госдумы РФ и военачальники. В частности, главный командующий российским Военно-морским флотом Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий Военно-воздушными силами РФ Сергей Дронов, главнокомандующий Военно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Ограничения затронули холдинговую компанию "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (АО НПК "Техмаш") и машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел".

Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в Россию. Так, с 12 мая их можно будет осуществлять только по особым разрешениям. Также введен запрет на ввоз некоторых товаров из РФ.

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