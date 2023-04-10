Последние выжившие в 2022 году: названы единственные 9 криптомиллиардеров

Минувший год оказался для богатейших представителей криптовалютной отрасли непростым. Состояние некоторых из них сократилось на 99%, а сам список криптомиллиардеров в 2022 году сократился более чем вдвое – из него выпали 10 человек.

Видео дня

Издание Forbes оценивает совокупные финансовые потери криптобогачей в $110 млрд. После 2021 года, когда в рейтинг вошли 19 человек, а их состояние составило $140 млрд.

По состоянию на 10 марта 2023 года список состоит лишь из 9 миллиардеров, на которых приходится менее $30 млрд. Рейтинг богатейших представителей криптоиндустрии выглядит так:

гендиректор крупнейшей криптобіржи Binance Чанпэн Чжао – $10,5 млрд ($65,0 млрд в 2021 году);

сооснователь блокчейн-проектов Stellar и Ripple Джед Маккалеб – $2,4 млрд ($2,5 млрд);

– $2,4 млрд ($2,5 млрд); председатель совета директоров Ripple Крис Ларсен – $2,2 млрд ($4,3 млрд);

– $2,2 млрд ($4,3 млрд); гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг – $2,2 млрд ($6,6 млрд);

– $2,2 млрд ($6,6 млрд); соучредители блокчейн-проекта Alchemy Никил Вишванатан и Джозеф Лау – по $1,8 млрд ($2,4 млрд);

и – по $1,8 млрд ($2,4 млрд); создатели и руководители критобиржи Gemini, братья Кэмерон и Тайлер Винклвоссы – по $1,2 млрд ($4 млрд);

– по $1,2 млрд ($4 млрд); соучредителем и главой блокчейн-стартап-компании Bloq Метью Рошак – $1,1 млрд ($1,4 млрд).

Замыкают список криптобогачей руководители рухнувшей биржи FTX, отметил глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев. "Главными "неудачниками" в 2022 году стали представители печально известной FTX: Сэм Бенкман-Фрид (2022: 10 млн долл.; 2021: 24 млрд долл. и второе место в рейтинге Forbes); Гэри Ванг (2022: 10 млн долл.; 2021: 5,9 млрд долл.)", – пишет политик в Telegram.

Коллапс FTX стал одним из самых сильных ударов по криптовалютной отрасли в прошлом году. В ноябре компания FTX подала заявление о банкротстве в США, оставшись должной задолжала около $3,1 млрд.

В декабре экс-глава площадки Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских островах и экстрадирован в США, где ему предъявили ряд обвинений, совокупное наказание за которые предусматривают до 115 лет лишения свободы. Свою вину он признавать отказался и даже был освобожден под залог в $250 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор криптовалютного фонда Pantera Capital Дэн Морхед призвал не считать случившееся с FTX крахом всей криптоиндустрии в целом. В ней осталось достаточно надежных централизованных и децентрализованных торговых платформ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!