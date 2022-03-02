"Отец" одной из крупнейших криптовалют в мире пожертвовал Украине $5 млн

Правительство Украины начало собирать благотворительные пожертвования в криптовалюте Polkadot (DOT). После этого основатель этого актива и одноименной мультичейн-платформы Гэвин Вуд перевел на помощь в противостоянии вторжению российских войск криптовалюты на $5 млн.

В своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Вуд перевел 298 367 DOT. Согласно данным ведущей европейской биржи WhiteBIT, по состоянию на 2 марта курс монеты составляет $18,96, поэтому сумма пожертвования даже превышает озвученную главой Минцифры – более $5,65 млн.

Таким образом Вуд выполнил свое обещание. 27 февраля он откликнулся на призыв украинских властей к мировому криптосообществу финансово помочь отразить российское вторжение и пообещал сделать это, если правительство добавит DOT-кошелек. Кроме этого, на кошелек уже было совершено более 200 транзакций.

Видео дня

Стоит отметить, что криптовалюта Polkadot является одной из крупнейших в мире по объему рыночной капитализации – $18,7 млрд. По этому показателю актив занимает 11 место на рынке.

Прежде пожертвования принимались только в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Но в скором времени власти обещают значительно расширить этот список.

Среди других известных деятелей криптомира, которые уже помогли Украине – цифровой художник Murat Pak, а также основатель децентрализованной платформы Tron Foundation Джастин Сан. Первый перечислил 670 ETH (порядка $1,8 млн), вырученные с продажи его коллекции невзаимосвязанных токенов (NFT) Censored, а Сан перевел $200 тыс. в USDT.

Кроме того, помочь украинским военным можно и через платформу WhitePay – принимаются платежи в более чем 90 криптоактивах, а транзакции автоматически конвертируются в гривну и перечисляются в фонд помощи Вооруженным силам Украины (IBAN UA843000010000000047330992708). WhiteBIT, которая является партнером проекта, уже перечислила на гуманитарную помощь украинцам $1 млн.

Стоит отметить, что кроме правительства и бирж, помощь украинцам собирают неправительственная организация "Вернись живым", фонд Unchain, а также нецентрализованные организации UkraineDAO и AidForUkraine. Согласно данным компании SlowMist, которая специализируется на безопасности блокчейн-систем, в совокупности уже было собрано порядка $51 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, также свой криптовалютный фонд завела и Киберполиция. Сотрудники структуры создали криптокошельки для благотворительных взносов в биткоине и крупнейших альткоинах.