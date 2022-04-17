Пора покупать биткоин: первой криптовалюте предсказали взрывной рост

Несмотря на откат от своего ноябрьского максимума, в течение 2022 года курс биткоина может достичь $100 тыс. Для это сложились все обстоятельства, а главное – готовность рынка и достаточное наличие ликвидности.

С таким прогнозом в эфире CNBC выступил генеральный директор криптолендинговой компании Nexo Антони Тренчев. Он прогнозирует, что рост более чем вдвое наступит в ближайшие 12 месяцев.

Эксперт признался в том, что обеспокоен краткосрочными перспективами биткоина. Он боится, что курс первой криптовалюты может рухнуть в тандеме с традиционными финансовыми рынками – на фоне рекордной инфляции в США Федеральная резервная система страны сворачивает программу монетарного стимулирования.

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Но это же может придать импульс криптовалюте, добавляет Тренчев. Он объясняет это тем, что с падением рынка акций, Федрезерв в кратчайшие сроки смягчит свою монетарную политику.

Следует отметить, что в январе 2020 года Антони Тренчев предсказал, что к концу того самого года стоимость биткоина превысит $50 тыс. И хотя этого не случилось, можно сказать, что глава Nexo был недалек от истины – до такого уровня курс первой криптовалюты вырос в феврале-2021.

Журналисты отмечают, что инвестиционный рынок созрел для нового вливания в криптовалюты. Ликвидности нам нем достаточно, а такие компании Jump Trading и Jane Street вливают средства в виртуальные активы.

Кроме того, многие "криптокиты" – крупнейшие частные инвестор – скупают биткоины на миллионы долларов. Один из самых ярких примеров является компания-эмитент криптовалюты Terra (LUNA) Terraform Labs, которая купила уже 42,4 тыс. BTC.

При этом рынок сталкивается и с определенным сопротивлением. Например, глобальная нормативно-правовая среда остается крайне фрагментированной, а ситуация на крипторынке – нестабильной. В частности, биткоин сохраняет высокую корреляцию с фондовым рынком и в частности с индексом Nasdaq.

Согласно данным крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT, по состоянию на 17 апреля, Bitcoin торгуется на уровне $40,3 тыс. за монету. Это примерно на 40% ниже его ноябрьского рекорда, когда курс актива поднялся до $68,8 тыс.

Важно помнить, что мнения экспертов не следует рассматривать в качестве инвестиционных советов, потому что никто не может точно предсказать курс биткоина или другой криптовалюты. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Galaxy Digital Holdings и миллиардер Майк Новограц назвал войну в Украине одним из главных факторов, ограничивающих потенциал биткоина. Он считает, что до наступления паузы, агрессивного роста криптовалюты не предвидится.