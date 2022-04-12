Покупка криптовалюты через сторонние сервисы: как застраховаться от мошенников

С момента начала войны в Украине криптовалюта зарекомендовала себя как инструмент, на который можно положиться в кризисных условиях. Но поступление монет на счет, которые хранились в одном кошельке вместе с “грязными", может создать для получателя много неприятностей впоследствии, поэтому эксперты рекомендуют пользоваться AML-механизмами.

AML – комплекс мер для борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем (Anti-Money Laundering). Цель таких процедур – предотвращение финансирования терроризма, мошенничества и манипуляций на рынке.

Вопреки заблуждению, что децентрализованный мир блокчейна насквозь пронизан “нечистыми" операциями с криптовалютой, многие торговые площадки заботятся о своей репутации и поэтому не станут обслуживать подозрительные аккаунты. Даже один сатоши (0,00000001 биткоина), полученный преступным образом, оставит “метку" на кошельке – его владелец может столкнуться с блокировкой, заморозкой средств и судебными тяжбами.

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На что имеет право получатель?

В некоторых случаях приходится прибегать к услугам не до конца проверенных платформам или платформ с сомнительной репутацией. Пользователям таких площадок необходимо соблюдать максимальную безопасность.

Перед покупкой криптовалюты у продавца необходимо узнать криптовалютный адрес, с которого поступят монеты. Он представляет собой случайную комбинацию цифр и букв, является бесплатным и независимым от других адресов.

Продавцы, скрывающие адрес, с которого буду отправлять криптовалюту, не вызывают доверия. Их лучше избегать, даже если они предлагают более выгодные условия сделки.

Как проверить адрес на “чистоту"?

Самый простой способ борьбы с “грязной" криптовалютой – AML-проверка. Один из таких инструментов создала крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT.

Услуга доступна для зарегистрированных пользователей площадки. Чтобы ею воспользоваться, необходимо войти в свою учетную запись (после интеграции биржи с приложением Дія верифицировать аккаунт можно за минуту) и открыть вкладку “Сервисы".

В открывшемся окне стоит указать тип монет, которые вы хотите получить (Bitcoin, Ethereum, Litecoin или Bitcoin Cash) и адрес отправителя. Сама проверка занимает несколько секунд и показывает, хранились ли в кошельке продавца активы, которые были связаны с нечестной деятельностью.

Стоимость AML-проверки – 1 USDT, что равноценно 1 доллару. Это оплата за гарантии безопасности и отсутствие проблем с регулирующими органами в дальнейшем.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, наличие AML-механизмов – один из показателей надежной криптобиржи. В статье на нашем сайте вы можете узнать остальные признаки, которыми обладают торговые площадки, достойные доверия.