Бежали с одной флешкой: биткоин помог украинцам спастись от войны

За все время начатой Россией войны в Украине Польша приняла около 2 млн украинских беженцев. Одним из них оказался 20-летний львовянин, который, благодаря имевшейся у него криптовалюте, сумел выехать в день, когда началось вторжение.

Американскому телеканалу CNBC мужчина, представившись Фадеем, рассказал, что пересек границу до ее закрытия для военнообязанных мужчин 24 февраля. Для этого ему были необходимы лишь отрицательный тест на коронавирус и деньги.

"Я вообще не мог снять наличные, потому что очереди к банкоматам были слишком длинными. Я не мог столько ждать", – говорит парень.

На выручку ему пришел биткоин. Совершив P2P-обмен, он продал знакомому BTC на $600 в польских злотых – этих денег ему хватило, чтобы пересечь границу вместе со своей девушкой, снять для них хостел и купить еды. Через два часа после этого украинцам призывного возраста запретили пересекать границу.

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В спешке Фадей взял с собой только флешку с биткоином на $2 тыс. – это примерно 40% его накоплений. Еще парень держит деньги в монетах Monero.

Обналичить криптовалюту он сможет в одном из 175 биткоин-банкоматов, установленных в Польше. Для этого ему нужна только seed-фраза к его криптокошельку.

Журналисты отмечают, что опыт этого украинца подтвердил самые важные характеристики биткоина: им можно воспользоваться по всему миру, для этого не нужен банк, а монеты доступны только для своего владельца (который знает пароль к кошельку). Благодаря этому украсть криптовалюту гораздо сложнее, чем наличные деньги.

Украинка Мария Чапля сейчас тоже находится в Польше. Свои деньги она тоже сумела вывести в криптовалюте, потому что банк в Украине отказал ей в транзакции существенной суммы, а у PayPal была слишком высокая комиссия.

"С криптовалютой это было значительно проще", – говорит женщина. Она считает, что в ее ситуации Bitcoin, Ethereum и Tether исполнили функцию цифрового золота.

"Признаюсь, раньше я скептически относилась к криптовалютам, но из-за войны мне пришлось дать ей шанс", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одним из самых благоприятных направлений для украинцев, которые имеют криптовалюту, является Португалия. С начала войны эта страна приняла более 13 тыс. беженцев.