Новая монета раз в 45 минут: в январе количество криптовалют резко выросло

В январе 2022 года количество существующих на рынке криптовалют увеличилось на 1 тысячу. Из этого следует, что каждый новый проект появлялся раз в 45 минут.

Согласно данным СoinMarketCap, в целом, к концу первого месяца года совокупное количество цифровых валют превысило 17 240. При этом к 31 декабря их насчитывалось 16 238.

По состоянию на 1 января 2021 года количество криптовалют составляло 8 153. Таким образом, за год их прирост составил 99%.

Несмотря на общее падение рынка криптоактивов, 2022 год отметился более активным развитием криптовалютной индустрии. Если в течение 2021 года ежедневно на рынке появлялась 21 новая цифровая валюта, то в январе 2022-го этот показатель достиг 32. Поэтому, если темпы представления новых криптовалют в 2022 году сохранится, к концу года этот показатель может превысить прошлогодний

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Кроме того, 3 февраля рыночная капитализация крипторынка достигла $1,708 трлн. Это на 3,3% меньше, чем днем ранее.

Стоит отметить, что появление множества новых криптоактивов не привело к росту капитализации сектора. Этот показатель оказался значительно ниже, чем 2,26 трлн долларов, достигнутых 31 декабря.

Одной из новых монет стала Grimacecoin. Она появилась после шуточной публикации в официальном Twitter сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Менеджеры фастфуд-сети пообещали миллиардеру Илону Маску начать принимать оплату в криптовалюте Dogecoin, если его автокомпания Tesla будет принимать на тот момент несуществующий Grimacecoin.

Также OBOZREVATEL сообщал, что малоизвестная криптовалюта Doge King резко подорожала из-за шутки комика в Китайский Новый год. Курс монеты взлетел на 2300%, после чего так же стремительно рухнул.