Непрозначная, небезопасная и непоследовательная: СМИ вскрыли все "грехи" криптобиржи Binance

Известная криптовалютная биржа Binance могла систематически нарушать политику открытости. Журналисты обвиняют площадку в сокрытии информации от регуляторов, пренебрежении процедурами противодействия отмыванию денег (AML), а также собственными внутренними нормами.

OBOZREVATEL выяснил, какие именно грешки тянутся за этой площадкой, и как ее руководство реагирует на обвинения.

Отсутствие прозрачности

В 2021 году руководство биржи не менее четырех раз отказалось предоставить регуляторам различных стран или своим партнерам подробные отчеты о деятельности. Об этом говорится в расследовании Reuters.

В частности, руководство платформы передумало открывать подразделение на Мальте, испугавшись строгих AML-протоколов и требований о раскрытии информации. Официально криптобиржа уведомила Управление по финансовым услугам Мальты о своем решении не подавать документы для получения лицензии на деятельность в этой стране в 2019 году. Однако в Binance до 2020 года продолжали утверждать, что деятельность компании "регулируется законами Мальты".

Видео дня

В декабре-2021 платформа попала в скандал в Италии из-за "токенов акций" (криптовалютный аналог традиционных акций), которые предлагала Binance. Национальная комиссия по делам компаний и бирж (CONSOB) рассматривала это как финансовый инструмент, для которого необходима отсутствующая у компании лицензия.

На этом фоне мальтийское подразделение платформы призвали привести услуги компании в соответствие с итальянским законом о ценных бумагах. В ответ на это начальник отдела нормативно-правового соответствия Сэмюэл Лим ответил, что Binance не предоставляет "инвестиционные услуги"

Также, по его словам, операциями площадки управляет швейцарское, а не мальтийское подразделение. Но в Швейцарии это не подтвердили – у местного подразделения также не оказалось необходимого разрешения.

Комментируя этот инцидент, в Binance назвали "категорически ложными" какие-либо предположения о намерении ввести итальянский финрегулятор в заблуждение.

В целом, в течение 2021 года регуляторы не менее восьми стран выступали с предостережениями или принимали какие-либо меры касательно Binance. В их числов вошли Нидерланды, Италия, Великобритания, Польша, Япония, Таиланд, Гонконг, Сингапур и ЮАР.

Безопасность? Нет, не слышали

Также документы, которые оказались в распоряжении журналистов, свидетельствуют об опасениях ряда сотрудников компанию, в том числе и Лима, насчет слабых проверок KYC. Это набор инструментов "знай своего клиента" (Know Your Customer) для верификации данных пользователя.

Однако, когда в 2020 году собеседники Reuters рассказали об этом гендиректору биржи Чанпэну Чжао, он не разделил их рвения. Руководитель площадки хотел, чтобы "KYC вовсе не было", а пользователи могли бы "торговать в течение 10 минут после регистрации".

На этом фоне немецкая полиция, прокуратура и юристы, представляющие более 30 жертв мошенничества, обратились в Binance с просьбами помочь в поисках информации о якобы отмытых через биржу нескольких миллионах евро. Как утверждают некоторые отправители, представители платформы ответили, что не могут помочь.

Из-за систематических недостатков с безопасностью в Федеральном управлении уголовной полиции Германии заподозрили платформу в финансировании терроризма. Мол, гражданин Германии Дрилон Г. и уроженец Косово Блинор С. купили на бирже неопределенное количество криптовалюты для боевика "Исламского государства", который в ночь на 3 ноября 2020 года устроил серию атак в Вене.

Сплошные противоречия

Компанию также уличили в нарушении внутренних правил. В частности, в середине 2020 года отдел комплаенса подготовил и распространил в Binance рекомендации, согласно которым риск отмывания денег в 33 странах и территориях (в том числе, Украине) определили как "экстремальный" .

Таким образом, согласно собственным правилам, платформа не должна была обслуживать клиентов в этих странах. Но позже оценку Украины (а заодно и России, которая тоже была "экстремальной") исправили вручную на "высокую", благодаря чему компания продолжила работать в этих странах.

Реакция Binance

Руководство биржи оперативно отреагировало на расследование Reuters. В своем Twitter Чанпэн Чжао назвал это ложью и попыткой очернить его проект.

"Это откровенный FUD (от Fear, uncertainty and doubt – "Страх, неуверенность и сомнение". – Ред.). Журналисты говорили с уволенными из Binance людьми и партнерами, с которыми у нас не сложились отношения. Они пытаются очернить нас", – пишет он.

Чжао утверждает, что его компания целиком сосредоточена на процедурах по противодействию отмыванию денег. Также, по его словам, площадка приветствует работу с регуляторами и ведет прозрачность деятельность.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о KYC, AML и других мировых стандартах безопасности, которые приходится соблюдать современным криптоплощадкам. Подробнее об этом читайте в материале "Когда биткоин под полной защитой: как определить надежные биржи криптовалют".