Не биткоином единым: топ-10 активных криптовалют на предстоящий год
Взрывной рост биткоина в 2021 году, апогеем которого стал новый исторический максимум, в 2022-м обратился абсолютным спадом и этой криптовалюты, и всей отрасли в целом. Вместе с тем трейдеры не покидают рынок, обращая внимание на те активы, которые, несмотря на коллапс, отметились более положительной динамикой.
OBOZREVATEL составил список из десяти самых эффективных криптовалют, основываясь на данных экспертов и платформы LunarCrush. Последняя сформулировала свой список с помощью внутреннего рейтинга Galaxy Score, который использует искусственный интеллект и машинное обучение.
Стоит отметить, что все криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, поэтому предсказать движение их курса невозможно. Соответственно мнения аналитиков на эту тему и публикации в СМИ не следует расценивать как торговые рекомендации.
Bitcoin (BTC)
В 2022 году флагманская криптовалюта потеряла почти 75% от своего максимума, зафиксированного на уровне $69 тыс. в ноябре 2021 года. По состоянию на 8 января один BTC торгуется на уровне $16,8 тыс.
Главным образом обвал первой криптовалюты был вызван событиями, которые потрясли всю индустрию: коллапсом блокчейн-экосистемы Terra (включая обесценение криптовалюты LUNA и родственного ей алгоритмического стейблкоина UST) и дефолтом криптобиржи FTX. Кроме этого, на BTC сказались и макроэкономические тенденции.
Но к концу 2022 года биткоин начал консолидироваться ниже $17 тыс. за монету, а основным занятием участников рынка стало прощупывание ценового дна. При этом опасения, что перед новым ралли BTC может ждать еще большая коррекция , никуда не делись.
Ethereum (ETH)
2022 год для Ethereum ознаменовался историческим событием – обновлением "Слияние" (The Merge). Оно позволило сети альткоина отказаться от майнинга и перейти на энергоэффективную модель Proof-of-Stake (PoS).
Одним из основных аргументов сторонников перехода было положительное влияние стейкинга на курс "эфира". На деле стоимость ETH после 15 сентября, когда завершилось "Слияние", упала на 28% – с $1655 до $1210.
Однако команда Ethereum утверждает, что курс монеты будет расти по мере принятия обновленного консенсуса организациями, которые используют этот актив.
WBT
WBT это токен, созданный WhiteBIT – крупнейшей европейской централизованной биржей украинского происхождения, которая работает в международном поле. Этот актив частично используется в качестве основы для развития и обеспечения стабильности биржи в целом.
Как и другие аналогичные проекты, WBT объединяет экосистему биржи и связанные с ней проекты. Связанные с токеном контракты стандарта ERC20, TRC20 прошли аудит Hacken. Вероятно, высокая оценка платформы компетентными структурами способствовала росту WBT в цене. В целом от момента выхода на рынок токен достигал максимальной стоимости $14,59 (по данным CoinMarketCap). На текущий момент актив находится в боковой консолидации.
Традиционно для такого продукта, WBT используется для активной торговли в парах с BTC, гривной, USDT. Вместе с тем биржа предлагает также держать их в Holding, за что пользователи получают вознаграждения. Более подробно с ними рекомендуем читателям ознакомиться уже самостоятельно на сайте биржи.
XRP
В то время как рынок криптовалют торговался преимущественно в красной зоне, в 2022 году токен XRP зафиксировал значительный рост. Важным фактором стало продвижением ее компании-эмитента Ripple в судебном разбирательстве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Аналитики называют разрешение этого иска мощным поводом для более масштабного роста или падения XRP – в зависимости от финального решения судьи.
До тех пор каждый поворот в деле является важным фактором влияния на токен. Но если сообщество XRP свято верит в победу Ripple, эксперты-правоведы предупреждают, что дело может пойти по любому пути.
Litecoin (LTC)
Лайткоин не входит в десятку криптовалют с самой крупной рыночной капитализацией – в этом "зачете" он занимает лишь 14 место. Но в рейтинг LunarCrush эта монета попала из-за интереса к ней, вызванного халвингом, запланированным на следующий год.
Халвинг – запрограммированная особенность Litecoin, из-за которой через каждые 840 тысяч блоков размер вознаграждения для майнеров уменьшается вдвое. Ожидаемая дата – 5 августа 2023 года. В этот день награда для майнеров сократится до 6,25 LTC.
Tezos (XTZ)
Интерес к Tezos вызван активными разработками в блокчейне этой криптовалюты. В частности, ее разработчики сосредоточены на масштабировании сети с помощью линейных обновлений.
К преимуществам Tezos относят наличие нескольких языков смарт-контрактов, поддержку сети и развитую экосистему NFT. При этом на Tezos сказалось влияние, которое оказала на эту криптовалюту общая коррекция рынка – с начала 2022 года этот потерял почти 85% своей стоимости. По состоянию на 8 января он торгуется на уровне $0,74 за монету.
VeChain (VET)
Интерес к проекту VeChain вырос в 2022 году – это платформа смарт-контрактов, ориентированная на управление цепочками поставок. Таким образом ее нативный токен VET может решить проблему ненадежных данных в таких секторах, как финансы, энергетика, производство продуктов питания и напитков и другие.
И несмотря на то, что курс актива соответствует "медвежьим" тенденциям в индустрии, прогнозируется, что в 2023 году интерес к VeChain в соцсетях достигнет нового пика. Поэтому инвесторы внимательно следят за его курсом – в нынешнее время токен торгуется по цене $0,02.
Quant (QNT)
А вот криптовалюта Quant вошла в число "избранных" – коррекция крипторынка затронула ее не так сильно, как остальные проекты. В условиях угнетения какого-либо развития этот проект нацелился на предыдущие ценовые максимумы.
Например, 14 октября шестимесячные социальные обязательства QNT выросли более чем на 130%, но сам актив пострадал от макроэкономических факторов – в частности, роста инфляции. С тех пор актив восстановился на уровне выше $100 за монету.
Zilliqa (ZIL)
Zilliqa создавался как блокчейн смарт-контрактов уровня 1, но за последний год проект усилил влияние в игровой сфере, присоединившись к Blockchain Gaming Alliance и заключив партнерство с рядом киберспортивных команд. А в 2023 году команда планирует выпустить собственную Web3-игровую консоль.
Нативный токен проект ZIL считался одним из самых эффективных активов в отрасли, пока в ноябре не взяли верх трейдеры-медведи. В настоящее время токен торгуется по $0,02.
Hedera (HBAR)
Hedera Hashgraph действует как платформа для поддержки криптовалют, смарт-контрактов, а также децентрализованных сервисов и приложений (DApps). Проект позиционирует себя как публичную сеть третьего поколения, а его разработчики регулярно заявляют о новым партнерствах. Криптовалюта HBAR входит в топ-50 по рыночной капитализации и торгуется по $0,04 за монету.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о главных прогнозах аналитиков, экспертов и видных деятелей криптовалютной индустрии для всей отрасли в целом. Они уверены, что 2023 год таит не только вызовы, но и новые возможности.
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