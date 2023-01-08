Не биткоином единым: топ-10 активных криптовалют на предстоящий год

Взрывной рост биткоина в 2021 году, апогеем которого стал новый исторический максимум, в 2022-м обратился абсолютным спадом и этой криптовалюты, и всей отрасли в целом. Вместе с тем трейдеры не покидают рынок, обращая внимание на те активы, которые, несмотря на коллапс, отметились более положительной динамикой.

Видео дня

OBOZREVATEL составил список из десяти самых эффективных криптовалют, основываясь на данных экспертов и платформы LunarCrush. Последняя сформулировала свой список с помощью внутреннего рейтинга Galaxy Score, который использует искусственный интеллект и машинное обучение.

Стоит отметить, что все криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, поэтому предсказать движение их курса невозможно. Соответственно мнения аналитиков на эту тему и публикации в СМИ не следует расценивать как торговые рекомендации.

Bitcoin (BTC)

В 2022 году флагманская криптовалюта потеряла почти 75% от своего максимума, зафиксированного на уровне $69 тыс. в ноябре 2021 года. По состоянию на 8 января один BTC торгуется на уровне $16,8 тыс.

Главным образом обвал первой криптовалюты был вызван событиями, которые потрясли всю индустрию: коллапсом блокчейн-экосистемы Terra (включая обесценение криптовалюты LUNA и родственного ей алгоритмического стейблкоина UST) и дефолтом криптобиржи FTX. Кроме этого, на BTC сказались и макроэкономические тенденции.

Но к концу 2022 года биткоин начал консолидироваться ниже $17 тыс. за монету, а основным занятием участников рынка стало прощупывание ценового дна. При этом опасения, что перед новым ралли BTC может ждать еще большая коррекция , никуда не делись.

Ethereum (ETH)

2022 год для Ethereum ознаменовался историческим событием – обновлением "Слияние" (The Merge). Оно позволило сети альткоина отказаться от майнинга и перейти на энергоэффективную модель Proof-of-Stake (PoS).

Одним из основных аргументов сторонников перехода было положительное влияние стейкинга на курс "эфира". На деле стоимость ETH после 15 сентября, когда завершилось "Слияние", упала на 28% – с $1655 до $1210.

Однако команда Ethereum утверждает, что курс монеты будет расти по мере принятия обновленного консенсуса организациями, которые используют этот актив.

WBT

WBT это токен, созданный WhiteBIT – крупнейшей европейской централизованной биржей украинского происхождения, которая работает в международном поле. Этот актив частично используется в качестве основы для развития и обеспечения стабильности биржи в целом.

Как и другие аналогичные проекты, WBT объединяет экосистему биржи и связанные с ней проекты. Связанные с токеном контракты стандарта ERC20, TRC20 прошли аудит Hacken. Вероятно, высокая оценка платформы компетентными структурами способствовала росту WBT в цене. В целом от момента выхода на рынок токен достигал максимальной стоимости $14,59 (по данным CoinMarketCap). На текущий момент актив находится в боковой консолидации.

Традиционно для такого продукта, WBT используется для активной торговли в парах с BTC, гривной, USDT. Вместе с тем биржа предлагает также держать их в Holding, за что пользователи получают вознаграждения. Более подробно с ними рекомендуем читателям ознакомиться уже самостоятельно на сайте биржи.

XRP

В то время как рынок криптовалют торговался преимущественно в красной зоне, в 2022 году токен XRP зафиксировал значительный рост. Важным фактором стало продвижением ее компании-эмитента Ripple в судебном разбирательстве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Аналитики называют разрешение этого иска мощным поводом для более масштабного роста или падения XRP – в зависимости от финального решения судьи.

До тех пор каждый поворот в деле является важным фактором влияния на токен. Но если сообщество XRP свято верит в победу Ripple, эксперты-правоведы предупреждают, что дело может пойти по любому пути.

Litecoin (LTC)

Лайткоин не входит в десятку криптовалют с самой крупной рыночной капитализацией – в этом "зачете" он занимает лишь 14 место. Но в рейтинг LunarCrush эта монета попала из-за интереса к ней, вызванного халвингом, запланированным на следующий год.

Халвинг – запрограммированная особенность Litecoin, из-за которой через каждые 840 тысяч блоков размер вознаграждения для майнеров уменьшается вдвое. Ожидаемая дата – 5 августа 2023 года. В этот день награда для майнеров сократится до 6,25 LTC.

Tezos (XTZ)

Интерес к Tezos вызван активными разработками в блокчейне этой криптовалюты. В частности, ее разработчики сосредоточены на масштабировании сети с помощью линейных обновлений.

К преимуществам Tezos относят наличие нескольких языков смарт-контрактов, поддержку сети и развитую экосистему NFT. При этом на Tezos сказалось влияние, которое оказала на эту криптовалюту общая коррекция рынка – с начала 2022 года этот потерял почти 85% своей стоимости. По состоянию на 8 января он торгуется на уровне $0,74 за монету.

VeChain (VET)

Интерес к проекту VeChain вырос в 2022 году – это платформа смарт-контрактов, ориентированная на управление цепочками поставок. Таким образом ее нативный токен VET может решить проблему ненадежных данных в таких секторах, как финансы, энергетика, производство продуктов питания и напитков и другие.

И несмотря на то, что курс актива соответствует "медвежьим" тенденциям в индустрии, прогнозируется, что в 2023 году интерес к VeChain в соцсетях достигнет нового пика. Поэтому инвесторы внимательно следят за его курсом – в нынешнее время токен торгуется по цене $0,02.

Quant (QNT)

А вот криптовалюта Quant вошла в число "избранных" – коррекция крипторынка затронула ее не так сильно, как остальные проекты. В условиях угнетения какого-либо развития этот проект нацелился на предыдущие ценовые максимумы.

Например, 14 октября шестимесячные социальные обязательства QNT выросли более чем на 130%, но сам актив пострадал от макроэкономических факторов – в частности, роста инфляции. С тех пор актив восстановился на уровне выше $100 за монету.

Zilliqa (ZIL)

Zilliqa создавался как блокчейн смарт-контрактов уровня 1, но за последний год проект усилил влияние в игровой сфере, присоединившись к Blockchain Gaming Alliance и заключив партнерство с рядом киберспортивных команд. А в 2023 году команда планирует выпустить собственную Web3-игровую консоль.

Нативный токен проект ZIL считался одним из самых эффективных активов в отрасли, пока в ноябре не взяли верх трейдеры-медведи. В настоящее время токен торгуется по $0,02.

Hedera (HBAR)

Hedera Hashgraph действует как платформа для поддержки криптовалют, смарт-контрактов, а также децентрализованных сервисов и приложений (DApps). Проект позиционирует себя как публичную сеть третьего поколения, а его разработчики регулярно заявляют о новым партнерствах. Криптовалюта HBAR входит в топ-50 по рыночной капитализации и торгуется по $0,04 за монету.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о главных прогнозах аналитиков, экспертов и видных деятелей криптовалютной индустрии для всей отрасли в целом. Они уверены, что 2023 год таит не только вызовы, но и новые возможности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!