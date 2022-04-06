Молодые верят в биткоин: четверть миллениалов хотят в старости жить на криптовалюту

Каждый четвертый представитель поколения миллениалов в США верит, что сможет обеспечить себе безбедную старость благодаря криптовалютным накоплениям. А такие инвестиции имеются у каждого третьего американца, родившегося в 1981-1996 годах.

Согласно данным Investopedia, 28% представителей поколения Y намерены после выхода на пенсию жить на отложенную криптовалюту. Среди поколения X (1963-1980 года) и зумеров (1997-2016 года) этот показатель гораздо ниже – 20% и 17% соответственно.

Кроме того, миллениалы признались, что лучше разбираются в инвестировании – о наличии у них глубоких знаний в этой области заявляют 44% опрошенных. За ними следуют представители поколения X, зумеры и бэби-бумеры (37%, 31% и 26% соответственно).

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Также исследование показало, что 53% респондентов поколения Z рассчитывают на ранний выход на пенсию. При этом 27% из них надеются, что смогут положиться на социальное обеспечение, а 17% – на криптовалюту.

Необходимые знания они черпают в соцсетях, полагаясь на YouTube (39%), TikTok (30%), поиск в Интернет (39%) и консультации с друзьями и родными (44%). Что касается владения цифровыми активами, соответствующие инвестиции есть у 38% миллениалов, 28% представителей поколения X, 23% поколения Z и только у 6% бэби-бумеров.

“Наше отношение к деньгам, инвестированию и финансовому планированию радикально изменилось за последние несколько лет. Как раз когда миллионы людей делают свои первые шаги в инвестировании, появились новые классы активов – криптовалюта и NFT", – говорит главный редактор Investopedia Калеб Сильвер.

В опросе приняли участие 4000 совершеннолетних граждан США – по 1000 представителей поколений Y, миллениалов, зумеров и бэби-бумеровв.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно другому исследованию 8 из 10 миллионеров-миллениалов вложили значительную часть своего состояния в криптовалюту. Опрос показал скептические настроения старшего поколения к такому типу активов.