"Могу себе позволить": депутат Европарламента переведет всю зарплату в биткоин

Евродепутат Кристоф де Бекелаер до конца года будет переводить свою зарплату в криптовалюту. Такое решение представитель бельгийской политической силы "Гуманистический демократический центр" (CDH) принял, чтобы выразить доверие к криптосектору.

На своей странице в Facebook европейский политик сообщил, что в конце каждого месяца будет вкладывать в биткоин по 5500 евро (по курсу на 28 января это около 0,16 BTC). Деньги он будет конвертировать при помощи одной из бельгийских криптовалютных платформ.

"Да, я рискую. Но, во-первых, я могу себе это позволить. А во-вторых, у меня будет реальная долгосрочная уверенность, ведь я инвестирую в цифровое золото", – цитирует политика издание DH.

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Он подчеркнул: чтобы войти в мир криптовалют, необязательно располагать большими суммами. Достаточно иметь от 50 до 300 евро.

"В отличие от традиционных банков, в этом случае почти нет комиссий – достаточно просто зарегистрироваться (на криптобирже. – Ред.). Это поможет вам понять, как это работает", – призывает де Бекелаер.

Свое решение он называет демонстрацией уверенности в том, что через децентрализацию финансовый мир станет прозрачнее и доступнее. "Он будет управляться не несколькими людьми, которые без какого-либо парламентского контроля или дебатов решают печатать больше или меньше банкнот", – констатировал де Бекелаер.

Он обвинил центральные банки в росте инфляции. "Являются ли криптовалюты вторым финансовым миром – иначе организованным, децентрализованным и находящимся в руках граждан? Это форма денежного противодействия без посредника", – считает член Европейского парламента.

Евродепутат призвал политический мир Бельгии сдвинуться с места и принять законы, способствующие развитию блокчейна. Кристоф де Бекелаер напомнил, что в его стране есть успешные блокчейн-компании, готовые поддержать инициативы государства.

"Многие страны инвестируют в блокчейн, и я не хочу, чтобы Бельгия опоздала на этот поезд. Блокчейн – это мир завтрашнего дня", – добавил политик.

Стоит отметить, что интерес политиков к криптовалютам в последнее время становится тенденцией. Например, мэры американских Нью-Йорка и Майами уже выразили готовность частично либо полностью получить оклад в биткоине.

Но среди своих европейских коллег Кристоф де Бекелаер стал первым. Он признается, что вдохновлялся примером именно градоначальника Нью-Йорке Эрика Адамса.

"Так же, как вы делаете это в Нью-Йорке и США, я хочу, чтобы Брюссель стал ведущим городом Европы в вопросах блокчейна, криптовалюты и Web3. Буду над этим работать в 2022 году", – пообещал политик в своем Twitter.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские политики тоже инвестируют в криптоактивы, но это не сильно афиширируют. Но в ноябре 2021 года стало известно, что нардеп Анна Скороход владела монетами Bitcoin, Ethereum и Ethereum classic на миллионы гривен, но потеряла ключ к криптокошельку.