Криптомиллионер потратил $3,6 млн на мутацию виртуальной "обезьяны"

Стоимость популярных серий невзаимозаменяемых токенов (NFT) продолжает расти с каждым днем. На этом фоне "сыворотку" для видоизменения аватаров из ограниченной серии Bored Ape Yacht Club продали за колоссальные $3,6 млн.

Mutant Serum – токен, позволяющий владельцам видоизменять своих "криптообезьян" и получать из них новые NFT. При этом оригинальный аватар не пропадает – его владелец получает похожий, но с рядом отличительных черт.

"Сыворотка" бывает трех видов редкости: M1, M2 и M3. Первые две делают из аватаров "мутантов", а M3 – "мега-мутантов", которых до 28 декабря было лишь 9 в мире.

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Вариантов "мутаций" существует несколько, поэтому ее результат у владельцев похожих NFT может отличаться. "Мега-сыворотки" (M3) – самые редкие и наименее предсказуемые, поэтому они дороже обычных.

На этом фоне 26 декабря одну из них продали на маркетплейсе OpenSea за 888,88 монет Ethereum (ETH). На момент покупки это составляло $3,6 млн.

Ее купил соучредитель и бывший директор по технологиям блокчейн-организации Ethereum Foundation Тейлор Герринг. Вечером 28 декабря он в прямом эфире применил ее для "мутации" своего аватара, получив нового "мега-мутанта":

Согласно данным сервиса CryptoSlam, в связи с этим объем торгов проекта Mutant Ape Yacht Club с 20 по 26 декабря превысил $70,9 млн. Это почти на 500% больше, чем за предыдущую неделю.

За этот период средняя цена продажи NFT из коллекции подскочила с 8 ETH 21 декабря (более $30 тыс. на тот момент) до свыше 12,3 ETH (около 50 250 долларов США). Кроме того, за последние семь дней минимальная цена из линейки увеличилась почти на 40% до 9,9 ETH.

Проект Mutant Ape Yacht Club был запущен в конце августа. Сначала компания-создатель Yuga Labs выставила 10 тыс. собственных лотов, продав их за них $96 млн в течение первого же часа. После этого владельцы NFT из Bored Ape Yacht Club получили свои "сыворотки" и смогли видоизменить собственные аватары либо продать ее.

Также OBOZREVATEL сообщал о продаже на криптоаукционе первого в мире текстового мобильного сообщения. Историческая СМС была куплена за 132 680 евро в криптовалюте Ether.