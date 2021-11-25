NFT стало словом 2021 года: что это и как формируется его цена

Аббревиатура NFT, означающая non-fungible token (в переводе с английского "невзаимозаменяемый токен") стала словом 2021 года по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Языковеды выделили именно это слово, поскольку за минувший год его стали употреблять на 11 000% чаще.

Кроме NFT, в список попали и другие связанные с блокчейном понятия – "крипта" и "метавселенная". В целом, топ-10 самых популярных слов в 2021 году, согласно Collins Dictionary, выглядит так:

NFT ;

чуги (cheugy) – уничижительный термин для описания вышедших из моды тенденций;

климатическая тревога (climate anxiety) – постоянное ощущение обреченности из-за ухудшающегося состояния планеты;

"крипта" – уменьшительная форма от криптовалюты;

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двойная вакцинация (double-vaxxed) – иммунизация двумя дозами вакцины;

гибридная работа (hybrid working) – режим работы, предполагающий посменное нахождение сотрудника в офисе и дома;

метавселенная (metaverse) – общее виртуальное пространство, пользователи которого могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами посредством аватаров;

неоместоимение (neopronoun) – гендерно-нейтральные местоимения, официально не закрепленные в языке, на котором они используются;

пингдемия (pingdemic) – массовая нехватка работников из-за их самоизоляции (от ping – звук, с которым на мобильный телефон приходит уведомление о требовании уйти на карантин после контакта с COVID-заразившимся);

регентский шик (regencycore) – новая тенденция в моде, вдохновленная веяниями XVIII веком, благодаря сериалу "Бриджертоны".

Как и криптовалюты, NFT-токены также основаны на блокчейн-технологиях (как правило, на Ethereum). Главное отличие между этими двумя понятиям заключается, в том, что NFT не может использоваться в качестве платежного средства, будучи подтверждением прав собственности.

Согласно определению словаря, NFT – "зарегистрированный в блокчейне цифровой сертификат, который используется для регистрации права собственности на актив, например, произведение искусства или предмет коллекционирования". Другими словами, это фрагмент цифровых данных, указывающий на владельца цифрового произведения.

Такое признание отражает то, что технологии NFT прочно вошли в жизнь людей. Это подтверждает и то, что продажи NFT в первой половине 2021 года составили $2,5 млрд.

Согласно данным Института Алана Тьюнинга, цены NFT сильно отличаются: сумму в $1500 превышают только 1% из них, а 75% продаются менее чем на $15. Аналитики называют три фактора, определяющих цену продажи NFT:

его визуальные характеристики;

предыдущие продажи связанных токенов (коллекционность);

популярность покупателей и продавцов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, словом 2020 года Collins English Dictionary назвал "локдаун". Это понятие предполагает ограничение на свободное перемещение людей в связи с чрезвычайной ситуацией.