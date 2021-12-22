На криптоаукционе продали СМС по цене Porsche: что в нем необычного

На аукционе во Франции продали в виде NFT (невзаимозаменяемого токена) первое в мире текстовое мобильное сообщение. Историческая СМС была куплена по цене автомобиля бизнес-класса (например, Porsche) – за свыше 132 тыс. евро.

Об этом сообщили на сайте аукционного дома Aguttes, который организовал торги в Нейи-сюр-Сен (пригород Парижа). Имя покупателя не раскрывается.

Стоимость лота составила 132 680 евро в криптовалюте Ether при предварительной оценке в 100-200 тыс. евро. Эта сумма соизмерима со стоимостью новых автомобилей Mercedes-Benz или Porsche Taycan 2021 года выпуска. Вся сумма будут пожертвованы на благотворительность – их передадут на нужды Агентства ООН по делам беженцев.

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Лот был выставлен британским оператором мобильной связи Vodafone. Именно в этой сети 3 декабря 1992 года программист Нил Папуорт отправил СМС с текстом "Счастливого Рождества" (Merry Christmas) Ричарду Джарвису – руководителю Vodafone.

Любопытно, что первое СМС было отправлено с компьютера. Общедоступной эта функция стала лишь 7 лет спустя – отправлять короткие сообщения с телефона на телефон стало возможно в 1999 году.

Собственно лот состоял из акрилового изображения и цифрового экрана. На фотокартине изображен мобильный телефон с первым в мире СМС, а экран содержит копию оригинального протокола связи, по которому было передано сообщение.

"Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность", – заявил по этому поводу нынешний гендиректор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн (как правило, на Ethereum), подтверждающий право на владение виртуальным активом. Отличительная черта NFT – уникальность, то есть его нельзя подделать или заменить на другой.

Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, юная американка Нила Хейс заработала около $6 млн, продавая свои цифровые картины в качестве NFT на аукционах в интернете за криптовалюту. Юный гений обладает легко узнаваемым стилем – на своих рисунках она изображает мужчин и женщин с длинными шеями.