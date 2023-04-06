Миллион долларов за полчаса: решение Маска обогатило пользователя Twitter

Решение владельца компании Twitter Илона Маска изменить логотип одноименной соцсети принесли криптотрейдеру более миллиона долларов. Когда синюю птичку (символ соцсети) заменило изображение собаки шиба-ину (знак криптовалюты Dogecoin) он вложил $8 млн в этот мем-коин.

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Анонимный трейдер-блогер Tree of Alpha сообщил в Twitter, что заключил удачную сделку 3 апреля. Как известно, после перемены дизайна курс DOGE вырос на 30% (с $0,077 до $0,102 за монету), а сам актив стал одним из самых обсуждаемых трендов в соцсети.

Трейдер называет три основных фактора, основываясь на которых он принял решение попытаться заработать на DOGE:

новый логотип Twitter был повтором актуального логотипа Dogecoin, а не просто снимком случайной собаки;

в отношении этого мем-коина давно не происходило никаких знаменательных событий – сообщество остро нуждалось в поддержке;

информация о новом логотипе ему поступила достаточно скоро.

На этом фоне он принял решение купить актив, вложив в него сначала $2 млн, потом $3 млн и $2 млн, причем средняя цена покупки составила около $0,0815. Через 30 минут он закрыл позицию на уровне $0,095 за DOGE – таким образом, он заработал $1,1 млн за полчаса.

"Это моя самая крупная сделка за год. Трейдинг требует большого терпения, но в конечном итоге у вас будет несколько таких сделок, как эта с DOGE, которые вам нужно будет отработать. Все остальное – это подготовка к ним", – цитирует разбогатевшего трейдера издание The Block.

Он признается, что решил не держать мем-коин дольше, подозревая, что это может быть лишь первоапрельским розыгрышем от Маска. "Илон мог написать в Twitter что-нибудь разоблачительное, как он уже делал раньше", – говорит Tree of Alpha.

При этом он не исключает, что может опять вложиться в этот актив, если владелец или представители компании озвучат планы по внедрению этой криптовалюты (например, интегрирования в качестве способа оплаты). Как известно, Илон Маск является большим поклонником Dogecoin, поэтому такое развитие событий не является невозможным.

Свое имя Tree of Alpha раскрывать отказался, но признался, что живет в Западной Европе. Торговать криптовалютой он стал в 2017 году, но это занятие начало приносить ему прибыль только летом 2019 года, когда он перестал ориентироваться на прогнозы на графиках и начал отталкиваться от конкретных событий, произошедших с тем или иным криптоактивом.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать курс криптовалюты, в том числе и Dogecoin. Из-за крайней волатильности криптовалют все инвестиции в такие активы делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Dogecoin интегрировали и в другие компании Илона Маска. The Boring Company продает за эту криптовалюту духи, а также за нее можно купить некоторую продукцию Tesla.

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