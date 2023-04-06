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Миллион долларов за полчаса: решение Маска обогатило пользователя Twitter

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
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Трейдер рассказал, как разбогател после смены дизайна Twitter

Решение владельца компании Twitter Илона Маска изменить логотип одноименной соцсети принесли криптотрейдеру более миллиона долларов. Когда синюю птичку (символ соцсети) заменило изображение собаки шиба-ину (знак криптовалюты Dogecoin) он вложил $8 млн в этот мем-коин.

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Анонимный трейдер-блогер Tree of Alpha сообщил в Twitter, что заключил удачную сделку 3 апреля. Как известно, после перемены дизайна курс DOGE вырос на 30% (с $0,077 до $0,102 за монету), а сам актив стал одним из самых обсуждаемых трендов в соцсети.

Трейдер называет три основных фактора, основываясь на которых он принял решение попытаться заработать на DOGE:

  • новый логотип Twitter был повтором актуального логотипа Dogecoin, а не просто снимком случайной собаки;
  • в отношении этого мем-коина давно не происходило никаких знаменательных событий – сообщество остро нуждалось в поддержке;
  • информация о новом логотипе ему поступила достаточно скоро.

На этом фоне он принял решение купить актив, вложив в него сначала $2 млн, потом $3 млн и $2 млн, причем средняя цена покупки составила около $0,0815. Через 30 минут он закрыл позицию на уровне $0,095 за DOGE – таким образом, он заработал $1,1 млн за полчаса.

"Это моя самая крупная сделка за год. Трейдинг требует большого терпения, но в конечном итоге у вас будет несколько таких сделок, как эта с DOGE, которые вам нужно будет отработать. Все остальное – это подготовка к ним", – цитирует разбогатевшего трейдера издание The Block.

Он признается, что решил не держать мем-коин дольше, подозревая, что это может быть лишь первоапрельским розыгрышем от Маска. "Илон мог написать в Twitter что-нибудь разоблачительное, как он уже делал раньше", – говорит Tree of Alpha.

При этом он не исключает, что может опять вложиться в этот актив, если владелец или представители компании озвучат планы по внедрению этой криптовалюты (например, интегрирования в качестве способа оплаты). Как известно, Илон Маск является большим поклонником Dogecoin, поэтому такое развитие событий не является невозможным.

Свое имя Tree of Alpha раскрывать отказался, но признался, что живет в Западной Европе. Торговать криптовалютой он стал в 2017 году, но это занятие начало приносить ему прибыль только летом 2019 года, когда он перестал ориентироваться на прогнозы на графиках и начал отталкиваться от конкретных событий, произошедших с тем или иным криптоактивом.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать курс криптовалюты, в том числе и Dogecoin. Из-за крайней волатильности криптовалют все инвестиции в такие активы делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Dogecoin интегрировали и в другие компании Илона Маска. The Boring Company продает за эту криптовалюту духи, а также за нее можно купить некоторую продукцию Tesla.

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