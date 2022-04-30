Москву и Питер продают за Ethereum: Россию выставили на криптоаукцион

Пока русские войска пробуют захватить украинские местности, грузинская компания и Министерство цифровой трансформации Украины сделали NFT-проект, позволяющий приобрести субъекты страны-агрессора, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Лоты продаются в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Идея проекта Russia for Sale принадлежит тбилисской компании Leavingstone. Над его реализацией команда из 10-15 человек работала больше месяца.

“В ответ на агрессию российского империализма мы решили навсегда продать территории России! Путин известен захватом земель других стран. Так что давайте дадим ему попробовать на вкус его же лекарство", – говорится на сайте проекта.

Сама “распродажа" России будет проходить на NFT-аукционе OpenSea в три этапа. На первом любой желающий может купить территорию РФ – любой из 2443 округов и городов, вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга, которые оценили в 4 ETH.

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На втором этапе планируется продажа различных туристических объектов, например Кремля, Останкинской башни, Зимнего дворца или даже личного дома президента РФ Владимира Путина. На последнем этапе ожидается продажа только одного NFT – забальзамированное тело Владимира Ленина.

По состоянию на 30 апреля было продано 48 регионов за 7,42 ETH (то есть более $21,3 тыс.). Все деньги пойдут на помощь Украине – их перечислят на верифицированный счет Минцифры. Кроме того, на счет пойдут и 5% от каждой перепродажи токенов.

“Мы увидели в этом огромный потенциал – многие захотят поучаствовать в разделе России", – заявил соучредитель Leavingstone Леван Лефсверидзе грузинской службе Радио Свобода.

Он называет Россию “самым злым режимом нашего времени", напомнив об оккупации Абхазии и Южной Осетии. “Военная агрессия в 1992 и 2008 годах сильно повлияла на членов нашей грузинской команды, которые на собственном опыте убедились, насколько разрушительным может быть российское вторжение", – говорится на сайте проекта.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, другие криптопроекты тоже собирают средства для поддержки Украины, например крупнейшая европейская биржа WhiteBIT собрала 96 млн гривен на гуманитарную помощь пострадавшим в результате военного вторжения войск России. 44 млн выделил лично CEO компании Владимир Носов и команда биржи.