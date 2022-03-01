Каждая площадь Украины будет площадью Свободы, никто нас не сломает. Выступление Зеленского в Европарламенте

1 марта в Европарламенте готовятся принять резолюцию, в которой будет план по предоставлению Украине статуса "кандидат в члены ЕС". Президент нашей страны Владимир Зеленский принял участие в заседании Европарламента в формате онлайн.

Его транслировали на телеканале "Украина 24". Украинского лидера встретили аплодисментами. На заседании говорили о том, что Европарламент решительно осуждает российскую агрессию против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сам Зеленский в обращении подчеркнул, что не знает, как поздороваться, потому что наши дни и утра уже не добрые.

"Последние дни я не знаю, как всех приветствовать. Я не могу говорить доброе утро. Ежедневно этот день точно недобрый, а вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах, защищающих свободу ценой своей жизни. Я радуюсь настроению, которое я здесь услышал. Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", – подчеркнул лидер государства.

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"Бумаги в жизни моей страны закончились. Мы знаем сегодня о ценностях наших лучших людей, самых крепких, чрезвычайных. Мы часто любим говорить, что мы всех победим. И я рад, что вы это видите. Есть такое выражение: "украинский выбор Европы" – это то, что мы выбрали. Теперь должен быть выбор Европой уже Украины", – заявил Зеленский.

"Я могу общаться с вами недолго. Это утро было трагическим. Две крылатые ракеты по Харькову. Там всегда было много россиян. Там много вузов. Молодежь, яркая, умная, которая собиралась на самой большой площади в государстве, Европе, площади Свободы. Две ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв – вот такая цена свободы. Мы боремся за свою землю и свободу", – заверил президент.

"Никто в нашу свободу не зайдет. Каждая площадь будет площадью Свободы. Никто не сломает нас. У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-то операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?!" – подчеркнул гарант.

"Уважаемые, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас за выживание. Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Мы докажем свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине", – заверил Зеленский.

Со своей стороны президент Европейского парламента Роберта Метсола от имени этой институции Евросоюза выразила поддержку нашей стране.

"Сегодня мы находимся в темной тени путинской войны. Войну, которую мы не провоцировали. Войну, которую мы не начали. Возмутительное вторжение в суверенное, независимое государство. От имени Европейского парламента я самым решительным образом осуждаю российскую военную агрессию против Украины и выражаю солидарность со всеми пострадавшими и всеми погибшими", – заявила она.

Также Метсола подчеркнула, что вход в Европарламент для представителей Кремля, который развязал агрессию против Украины, будет запрещен.

"У Европейского парламента долгая и гордая история того, что он был занозой в боку автократов, и в этом духе я буду добиваться запрета любому представителю Кремля входить в помещения Европарламента. Агрессорам и поджигателям войны не место в Доме демократии", – заявила она.

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