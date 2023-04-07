Логотип Twitter изменили второй раз за неделю: это бьет по криптовалюте

Администрация соцсети Twitter вернула пользователям логотип микроблогов – синюю птичку, вместо которой на странице некоторое время было размещено изображение собаки шиба-ину. Это значительно ударило по криптовалюте Dogecoin, символом которой является это животное.

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Решение Twitter убрать логотип DOGE из дизайна вызвало падение цены мемкойна на 8,4%. Согласно данным CoinMarketCap, 7 апреля курс актива упал с $0,091 до $0,085, что все равно больше, чем до появления шиба-ину в Twitter. Кроме того, рыночная капитализация актива сократилась за считанные часы почти на миллиард долларов.

Обратные изменения глава компании, американский миллиардер Илон Маск, никак не комментировал.

Логотип Dogecoin появился в Twitter 4 апреля, вызвав значительный ажиотаж и спекуляции в криптовалютном сообществе. Стоимость мем-коина взлетела почти на треть – до $0,102 за монету, а дневном объем торгов – с $526 млн до $5,6 млрд.

Учитывая любовь директора соцсети к Dogecoin, некоторые пользователи увидели в этом знамение того, что альткоин потенциально может стать способом оплаты в соцсети. Другие посчитали это запоздалой первоапрельской шуткой.

Однако сам Маск подтвердил свою причастность к случившемуся. Он объяснил это, прикрепив скриншот своей прошлогодней беседы в Twitter, в которой ему предложили купить компанию и сменить узнаваемый логотип птички на DOGE. Что он в итоге и сделал.

О покупке Илоном Маском Twitter стало известно в октябре 2022 года. Он объяснил это важностью платформы для развития цивилизации. После его прихода компанию настигли массовые сокращения персонала, а также приостановлены некоторые проекты, связанные, в том числе и с интеграцией криптовалюты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, такие перемены в оформлении страницы Twitter обогатили одного из пользователей микроблогов. Мужчина рассказал, что после изменения оригинального логотипа сайта решил инвестировать $8 млн в Dogecoin и не прогадал – спустя полчаса его ставка сыграла и принесла ему свыше миллиона долларов прибыли.

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